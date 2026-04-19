Lewandowski ya lo sabe: Barcelona toma decisión con él; increíbles condiciones

El Barcelona sigue moviendo los hilos para la renovación de su plantilla, y uno de los temas a tratar es el futuro de Robert Lewandowski.
El delantero polaco finaliza su contrato con la entidad azulgrana este verano y quedaría como agente libre para poder fichar con otro equipo.
De hecho, hace unos días La Gazzetta dello Sport informaba que el agente del delantero polaco se habría reunido con el AC Milan para llegar como agente libre en la próxima temporada.
Sin embargo, el Milan no sería la única opción en la Serie A, ya que la Juventus también sigue de cerca la situación del polaco y estaría interesada en incorporarlo para reforzar su parcela ofensiva.
A pesar de sus 37 años y su salario alto, ambos equipos se mantienen atentos a la situación del polaco, que aún no ha renovado con la institución azulgrana.
Es por ello que, luego de la eliminación ante el Atlético de Madrid en la Champions League, el Barcelona ya ha tomado una decisión con respecto al futuro del delantero.
Desde la institución azulgrana saben que Lewandowski ha sido uno de los referentes en las últimas temporadas y pese a que en la presente no ha tenido su mejor cuota goleadora y las lesiones lo han marcado, planean ofrecerle una renovación.
El presidente Joan Laporta ya aseguró cuando ganó las elecciones que su intención es retener al futbolista de 37 años, porque considera que todavía le puede aportar al equipo y ese es el plan a seguir.
Y es que, según informa diario MARCA, la cúpula deportiva del club azulgrana se reunió con Pini Zahavi, agente de Lewandowski, para trasladarle de primera mano la hoja de ruta de la entidad.
Pero la postura del Barcelona es clara, de lograr retener a Lewandowski, el atacante asumiría un nuevo rol de cara a la siguiente temporada.
El club plantea una renovación bajo nuevas condiciones. En primer lugar, la propuesta pasa por una notable reducción salarial, cercana al 50%, compensada en parte por variables ligadas al rendimiento.
Además, el rol del polaco cambiaría de forma significativa, pues ya no partiría como titular indiscutible. La intención del Barcelona es fichar a un nuevo '9'y dejar a Lewandowski como uno de los apoyos en ataque.
El delantero se encuentra reflexionando sobre la posibilidad de mantenerse en España, ya que junto a su familia, han logrado asentarse en el país, por lo que su entorno ha revelado que el jugador comunicará su decisión al final de la temporada.
Lewandowski tiene las opciones de la Serie A con el AC Milán y Juventus. Asimismo, también suenan como posibles destinos, la MLS en Estados Unidos.
Por su parte, de mantenerse en el Barcelona, el polaco asumiría un papel secundario y peleando por un puesto en el esquema principal de Hansi Flick.