  1. Inicio
  2. · Deportes

Cristiano anotó con el Al Nassr: se aleja de Messi y está más cerca de los 1000

Cristiano Ronaldo no se detiene. A sus 41 años, el astro luso volvió a marcar en la goleada del Al Nassr y ya acaricia la histórica cifra de los mil goles.

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo sigue desafiando el paso del tiempo con actuaciones determinantes. El delantero luso volvió a ser protagonista este domingo al liderar la goleada del Al Nassr por 0-4 frente a Al Wasl, en duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa AFC.

El experimentado atacante abrió el camino muy temprano en el encuentro. Apenas transcurrían 11 minutos cuando apareció dentro del área, se desmarcó con inteligencia y conectó un potente remate de derecha para vencer al guardameta rival, desatando la ofensiva de su equipo.

El conjunto visitante no bajó la intensidad y amplió la diferencia en cuestión de minutos. El defensor Iñigo Martínez puso el segundo tanto al 24', mientras que Al-Amri firmó el tercero al 26', dejando prácticamente sentenciado el compromiso antes del descanso.

Barcelona y sus seis fichajes en lista: uno jugó con el Real Madrid

En la segunda mitad, el dominio se mantuvo y la goleada se vendió en la recta final. Sadio Mané apareció al minuto 81 para cerrar el 0-4 definitivo, confirmando la clasificación de Al Nassr a las semifinales del certamen continental.

Más allá del resultado, los reflectores apuntan nuevamente a Cristiano . Con este tanto, el portugués alcanzó los 969 goles en su carrera profesional, quedando a tan solo 31 de la histórica marca de los 1.000, un registro que pocos imaginan posible en el fútbol moderno. Su vigencia goleadora lo mantiene como referencia ofensiva y amenaza constante en el área rival.

En la carrera por los máximos anotadores, Lionel Messi continúa como su perseguidor más cercano, aunque todavía a distancia. El rosarino suma 905 tantos tras su reciente doblete en la MLS, lo que deja a Cristiano con ventaja en esta lucha histórica.

Mientras tanto, el Al Nassr ya piensa en su próximo desafío liguero ante Al-Ahli, en un torneo donde lidera con autoridad. Con su olfato intacto y una ambición inquebrantable, Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una cifra legendaria que podría consolidarlo aún más como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

Simeone hundido, Griezmann con triste final y 'madridista' festeja la Copa del Rey

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias