Cristiano anotó con el Al Nassr: se aleja de Messi y está más cerca de los 1000

Cristiano Ronaldo sigue desafiando el paso del tiempo con actuaciones determinantes. El delantero luso volvió a ser protagonista este domingo al liderar la goleada del Al Nassr por 0-4 frente a Al Wasl, en duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa AFC.
El experimentado atacante abrió el camino muy temprano en el encuentro. Apenas transcurrían 11 minutos cuando apareció dentro del área, se desmarcó con inteligencia y conectó un potente remate de derecha para vencer al guardameta rival, desatando la ofensiva de su equipo.
El conjunto visitante no bajó la intensidad y amplió la diferencia en cuestión de minutos. El defensor Iñigo Martínez puso el segundo tanto al 24', mientras que Al-Amri firmó el tercero al 26', dejando prácticamente sentenciado el compromiso antes del descanso.
En la segunda mitad, el dominio se mantuvo y la goleada se vendió en la recta final. Sadio Mané apareció al minuto 81 para cerrar el 0-4 definitivo, confirmando la clasificación de Al Nassr a las semifinales del certamen continental.
Más allá del resultado, los reflectores apuntan nuevamente a Cristiano . Con este tanto, el portugués alcanzó los 969 goles en su carrera profesional, quedando a tan solo 31 de la histórica marca de los 1.000, un registro que pocos imaginan posible en el fútbol moderno. Su vigencia goleadora lo mantiene como referencia ofensiva y amenaza constante en el área rival.
En la carrera por los máximos anotadores, Lionel Messi continúa como su perseguidor más cercano, aunque todavía a distancia. El rosarino suma 905 tantos tras su reciente doblete en la MLS, lo que deja a Cristiano con ventaja en esta lucha histórica.
Mientras tanto, el Al Nassr ya piensa en su próximo desafío liguero ante Al-Ahli, en un torneo donde lidera con autoridad. Con su olfato intacto y una ambición inquebrantable, Cristiano Ronaldo sigue acercándose a una cifra legendaria que podría consolidarlo aún más como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.