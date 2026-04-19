Cristiano anotó con el Al Nassr: se aleja de Messi y está más cerca de los 1000

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo sigue desafiando el paso del tiempo con actuaciones determinantes. El delantero luso volvió a ser protagonista este domingo al liderar la goleada del Al Nassr por 0-4 frente a Al Wasl, en duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa AFC.

El experimentado atacante abrió el camino muy temprano en el encuentro. Apenas transcurrían 11 minutos cuando apareció dentro del área, se desmarcó con inteligencia y conectó un potente remate de derecha para vencer al guardameta rival, desatando la ofensiva de su equipo.

El conjunto visitante no bajó la intensidad y amplió la diferencia en cuestión de minutos. El defensor Iñigo Martínez puso el segundo tanto al 24', mientras que Al-Amri firmó el tercero al 26', dejando prácticamente sentenciado el compromiso antes del descanso.