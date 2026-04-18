Simeone hundido, Griezmann con triste final y 'madridista' festeja la Copa del Rey

Los jugadores de la Real Sociedad brindaron un homenaje a Aitor Zabaleta, aficionado del equipo txuri-urdin que fue asesinado de forma cobarde, hace 27 años (8 diciembre de 1998), en los alrededores del Vicente Calderón en Madrid por miembros del extinto grupo radical ultra Bastión 1903, cuando fue a ver un choque de vuelta de los octavos de final de la UEFA entre los vascos y los colchoneros.