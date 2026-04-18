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Simeone hundido, Griezmann con triste final y 'madridista' festeja la Copa del Rey

Real Sociedad revienta al Atlético del 'Cholo' Simeone en la final de la Copa del Rey y un homenaje hasta el cielo.

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Las imágenes de la histórica conquista de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey 2025-2026 tras vencer en penales al Atlético de Madrid en La Cartuja. Diego Simeone abatido y la tristeza de Griezmann.

 FOTOS: EFE y Redes Sociales
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Espectacular imagen del Estadio La Cartuja con los equipos titulares de Atlético de Madrid y Real Sociedad antes del inicio de la final de la Copa del Rey.
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Parece que el ruido en La Cartuja le molestaba al delantero noruego Alexander Sørloth del Atlético de Madrid.
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El rey Felipe VI de España estuvo presente en la final de la Copa del Rey en Sevilla.
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Las emociones comenzaron apenas a los 14 segundos cuando Ander Barrenetxea marcó de cabeza. El delantero conectó un centro desde la izquierda y su remate no llevaba demasiado peligro, pero terminó en las redes por la mala posición del portero Juan Musso.
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El gol de Ander Barrenetxea es el más rápido de una final de Copa del Rey, a los 14 segundos de juego. Superó el tanto marcado por el valencianista Manuel Badenes a los 17 segundos en la final de 1952.
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Ademola Lookman equilibró el partido (minuto 18') con el gol del empate del Atlético. El nigeriano probó una y otra vez hasta que Antoine Griezmann le dejó un balón en la frontal para que soltara un disparo ajustado al palo haciendo el 1-1.
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Ademola Lookman celebrando su gol que dio el empate al Atlético de Madrid 1-1 en la final de la Copa del Rey.
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Diego Pablo 'Cholo' Simeone dando indicaciones a Antoine Griezmann durante la final de la Copa del Rey.
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Al filo del descanso, el portugués Gonçalo Guedes fue derribado por el portero argentino Juan Musso, provocando un penal a favor de la Real Sociedad.
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Mikel Oyarzabal se encargó de transfomar el penal con un disparo de zurda para volver a adelantar a la Real Sociedad en el marcador 2-1.
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La celebración de Mikel Oyarzabal tras marcar su gol de penal para el 2-1 de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.
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Los jugadores de la Real Sociedad festejan el gol de Mikel Oyarzabal en la final de la Copa del Rey.
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Los futbolistas del Atlético de Madrid se lamentan tras el gol de Mikel Oyarzabal.
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Antoine Griezmann, que a final de temporada se marchará a Estados Unidos, volvió a ser el hombre que desatascó al Atlético en el centro del campo, pero no fue suficiente. Tuvo un triste final.
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La cara del 'Cholo' Simeone durante la final de la Copa del Rey mientras su equipo estaba abajo en el marcador.
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Julián Álvarez salió al rescate del Atlético de Madrid con un golazo para el empate 2-2 y llevar la final de Copa del Rey a la prórroga.
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La euforia desatada del 'Cholo' Simeone que se metió al campo para celebrar con los jugadores el golazo de Julián Álvarez.
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Jugadores suplentes y el cuerpo técnico de Diego Simeone festejaron el golazo de Julián Álvarez.
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Llegó el tiempo extra, pero no hubo goles. Los entrenadores Diego Simeone y Pellegrino Matarazzo dando indicaciones a sus jugadores antes de la prórroga.
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El tiempo extra fue un intercambio de golpes que a punto estuvo de cerrar Julián Álvarez con un disparo al poste (minuto 100').
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La tanda de penales arrancó de la peor manera posible para el Atlético de Madrid que vio cómo Alexander Sorloth falló el primer penal, tapado por el portero Unai Marrero.
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Julián Álvarez también erró su lanzamiento ante la parada de Unai Marrero, uno de los héroes de la Real Sociedad.
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El centrocampista de la Real Sociedad, Pablo Marín, convierte el penal que le ha dado la victoria en la final de la Copa del Rey.
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Pablo Marín fue el héroe de la Real Sociedad con su penal que les dio el título de la Copa del Rey.
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Pablo Marín gritando a todo pulmón su gol de penal que dio la victoria a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.
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Todos los jugadores y miembros del staff técnico de la Real Sociedad se fueron a celebrar con Pablo Marín.
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De recogepelotas... a meter el penal que le da la Copa del Rey a la Real Sociedad. La historia de Pablo Marín, el héroe de los vascos con solo 22 años.
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La reacción de 'Cholo' Simeone luego del penal que sentenció al Atlético de Madrid: arrodillado y con la cara en el césped, lamentado la dolorosa caída.
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Unai Marrero fue la figura de los penales en la final de la Copa del Rey, parando dos lanzamientos para la victoria del equipo txuri-urdin.
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Unai Marrero celebró con aficionados y familiares en las gradas tras ganar la Copa del Rey.
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Diego Pablo 'Cholo' Simeone volvió a perder una final como entrenador del Atlético de Madrid y quedó hundido.
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Tras el partido, el entrenador argentino aseguró estar muy dolido por perder el título de la Copa del Rey.
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Los rostros tristes de Diego Pablo 'Cholo' Simeone y sus jugadores tras pasar por sus medallas de subcampeones de la Copa del Rey.
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Mikel Oyarzabal levantando el trofeo de la final de la Copa del Rey como capitán de la Real Sociedad.
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Los jugadores de la Real Sociedad celebrando con el trofeo de la Copa del Rey.
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Antoine Griezmann puede todavía soñar con ganar una Champions antes de unirse al Orlando City de la MLS. Su equipo disputa las semifinales contra el Arsenal. Así se fue del campo tras perder la Copa del Rey.
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Diego Simeone tuvo un buen gesto y se quedó en el campo viendo la coronación de la Real Sociedad.
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La Real Sociedad sucede en el palmarés al Barcelona, y levanta un trofeo que había ganado por última vez en 2020 en una final que tuvo que jugarse al año siguiente por el covid. Es su cuarta Copa del Rey de la historia.
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Unai Marrero fue elegido como el mejor futbolista en la final de la Copa del Rey. Noche inolvidable para el portero suplente de 24 años, que disputó este torneo mientras el titular en LaLiga es Alex Remiro.
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El 'madridista' Álvaro Odriozola, de baja entre seis y ocho meses por una lesión de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, celebró la conquista de la Copa del Rey con la Real Sociedad.
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Los jugadores de la Real Sociedad brindaron un homenaje a Aitor Zabaleta, aficionado del equipo txuri-urdin que fue asesinado de forma cobarde, hace 27 años (8 diciembre de 1998), en los alrededores del Vicente Calderón en Madrid por miembros del extinto grupo radical ultra Bastión 1903, cuando fue a ver un choque de vuelta de los octavos de final de la UEFA entre los vascos y los colchoneros.
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El Atlético de Madrid perdió la Copa del Rey y el barcelonismo aprovecha pidiendo el fichaje de Julián Álvarez. "Vete de ese equipo pequeño donde no ganarás títulos", así lo reportan en El Chiringuito.
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