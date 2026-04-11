Cristiano Ronaldo dio triunfo al Al Nassr: dejó atrás a Messi y está más cerca de los 1000 goles

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo suma y sigue. El astro portugués llegó a la cifra de 968 goles en su carrera como máximo goleador de la historia del fútbol tras el tanto que hizo en el triunfo del Al Nassr 0-2 de visita contra el Al-Okhdood Club, en el marco de la jornada 28 de la Liga de Arabia Saudita.

El triunfo no solo es importante en lo individual para Cristiano Ronaldo, sino que su equipo se consolida en la liga árabe como el líder en solitario de la tabla de posiciones y se acerca cada vez más al título con 73 puntos, aumentando la ventaja a cinco puntos sobre su más cercano perseguidor, el Al Hilal.

La calidad de Cristiano Ronaldo no tardó en aparecer en el partido disputado en el estadio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz. A los 15 minutos, Nawaf Boushal filtró un buen pase por la banda derecha para la aparición del goleador luso.

Cristiano controló el balón, se plantó de cara a la portería del Al-Okhdood y con la frialdad que se le conoce, definió con la pierna derecha ante la salida del guardameta para el 0-1 en el marcador y silenciar a la grada local.