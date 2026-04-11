Cristiano Ronaldo dio triunfo al Al Nassr: dejó atrás a Messi y está más cerca de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo suma y sigue. El astro portugués llegó a la cifra de 968 goles en su carrera como máximo goleador de la historia del fútbol tras el tanto que hizo en el triunfo del Al Nassr 0-2 de visita contra el Al-Okhdood Club, en el marco de la jornada 28 de la Liga de Arabia Saudita.
El triunfo no solo es importante en lo individual para Cristiano Ronaldo, sino que su equipo se consolida en la liga árabe como el líder en solitario de la tabla de posiciones y se acerca cada vez más al título con 73 puntos, aumentando la ventaja a cinco puntos sobre su más cercano perseguidor, el Al Hilal.
La calidad de Cristiano Ronaldo no tardó en aparecer en el partido disputado en el estadio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz. A los 15 minutos, Nawaf Boushal filtró un buen pase por la banda derecha para la aparición del goleador luso.
Cristiano controló el balón, se plantó de cara a la portería del Al-Okhdood y con la frialdad que se le conoce, definió con la pierna derecha ante la salida del guardameta para el 0-1 en el marcador y silenciar a la grada local.
Otro portugués fue el autor del segundo tanto, Joao Félix en el 47', para sentenciar el triunfo del Al Nassr luego de las recientes polémicas sobre ciertas decisiones arbitrales que, según algunas figuras del fútbol saudí, habrían favorecido al equipo de Cristiano Ronaldo para que puedan ser campeones.
Números de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo sigue aumentando sus cifras goleadoras en su carrera, llegando a 968 goles como el máximo goleador de la historia del fútbol, además de 261 asistencias. 'El Bicho' está a solo 32 anotaciones de alcanzar la barrera de los mil festejos. Fue el partido 1313 de CR7, distribuidos entre la Selección de Portugal, Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr.
En la comparación con su archirrival Lionel Messi, la diferencia de Cristiano Ronaldo se amplió a 65 goles, ya que el delantero argentino del Inter Miami acumula 903 en 1145 encuentros, además de 408 asistencias.
TABLA DE LOS MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA
LA LUCHA EN LA TABLA DE GOLEADORES DE ARABIA
El gol le sirvió a Cristiano Ronaldo para seguir en la pelea por el liderato de la tabla de goleadores de la Liga Profesional Saudí (Primera División de Arabia Saudita).
Cristiano llegó a 23 goles en esta temporada del campeonato doméstico, se ubica tercero en la clasificación a 3 del líder Ivan Toney (27 goles) del Al-Ahli Saudi y a dos de Julián Quiñones (26 goles) del Al-Qadisiyah. Dejó atrás a Roger Martínez (20 goles) del Al-Taawon FC.
TABLA DE GOLEADORES EN ARABIA SAUDITA:
Ivan Toney – 27 goles.
Julián Quiñones – 26 goles.
Cristiano Ronaldo – 24 goles.
Roger Martínez – 20 goles.
Karim Benzema – 16 goles.