Barcelona le pidió a Lewandowski que deje de marcar goles: La razón de la petición

Increíble pero cierto: El FC Barcelona le solicitó a su experimentado delantero Robert Lewandowski la curiosa petición de no seguir marcando muchos goles.
Lewandowski llegó al conjunto culé a mitad de 2022 proveniente del Bayern Múnich en uno de los movimientos más importantes del último tiempo entre clubes de primer nivel europeo.
A más de dos temporadas de su llegada, se supo un insólito detalle en torno a una charla de la dirigencia con el atacante para que deje de convertir goles en el tramo final del torneo local.
La biografía “Lewandowski: el verdadero”, escrita por Sebastian Staszewski, indaga en la vida del atacante y uno de los apartados más salientes habla de una cláusula que el Blaugrana debía abonarle 2.500.000 de euros (USD 2,8 millones) al Bayern Múnich si el futbolista alcanzaba los 25 goles en el torneo español.
En aquel momento, Lewandowski marcó un doblete contra Espanyol (4-2) para asegurar el título en el clásico de la fecha 34 y, en las siguientes dos jornadas, convirtió sendos tantos en las caídas ante Real Sociedad (1-2) y Real Valladolid (1-3). Totalizaba 23 gritos y le quedaban pocos casilleros para alcanzar la cifra aludida.
Según detalla el libro, Robert fue citado a un despacho después de un entrenamiento del equipo de Xavi Hernández con el objetivo de mantener una conversación con los dirigentes.
Allí, llegó el insólito pedido al hombre que tiene el arco entre ceja y ceja. “Cuando entró en la oficina del club al final de la temporada, inmediatamente percibió el ambiente tenso. Varios miembros de la junta directiva ya estaban allí, incluido (Joan) Laporta (presidente). Algunos tenían el rostro enrojecido por la vergüenza. ‘Robert, necesitamos que... dejes de marcar en los dos últimos partidos’, balbuceó finalmente uno de los hombres", dice el extracto que fue publicado por el periodista Guillem Balague (bíografo de Messi).
La primera reacción a la solicitud fue de perplejidad, así lo narra Staszewski: “El jugador lo miró sorprendido. Aunque el título ya estaba decidido, al igual que los premios al máximo goleador, en sus muchos años jugando al más alto nivel, nadie le había pedido nunca que dejara de marcar goles. La razón de esta petición era simple: el dinero. El Barcelona seguía luchando con enormes problemas financieros”.
Dicho y hecho, no marcó más tantos. El hombre más rematador de aquella edición con 112 disparos solo registró un tiro de trascendencia en los últimos duelos ante Mallorca (3-0) y Celta (1-2), donde estrelló un derechazo al palo a los 39 minutos del partido desarrollado en Vigo. De igual forma, fue el más anotador del certamen, por delante de Karim Benzema (19) y Joselu (16).