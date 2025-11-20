Barcelona le pidió a Lewandowski que deje de marcar goles: La razón de la petición

Barcelona, España.

Increíble pero cierto: El FC Barcelona le solicitó a su experimentado delantero Robert Lewandowski la curiosa petición de no seguir marcando muchos goles. Lewandowski llegó al conjunto culé a mitad de 2022 proveniente del Bayern Múnich en uno de los movimientos más importantes del último tiempo entre clubes de primer nivel europeo. A más de dos temporadas de su llegada, se supo un insólito detalle en torno a una charla de la dirigencia con el atacante para que deje de convertir goles en el tramo final del torneo local.

La biografía “Lewandowski: el verdadero”, escrita por Sebastian Staszewski, indaga en la vida del atacante y uno de los apartados más salientes habla de una cláusula que el Blaugrana debía abonarle 2.500.000 de euros (USD 2,8 millones) al Bayern Múnich si el futbolista alcanzaba los 25 goles en el torneo español. En aquel momento, Lewandowski marcó un doblete contra Espanyol (4-2) para asegurar el título en el clásico de la fecha 34 y, en las siguientes dos jornadas, convirtió sendos tantos en las caídas ante Real Sociedad (1-2) y Real Valladolid (1-3). Totalizaba 23 gritos y le quedaban pocos casilleros para alcanzar la cifra aludida. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Según detalla el libro, Robert fue citado a un despacho después de un entrenamiento del equipo de Xavi Hernández con el objetivo de mantener una conversación con los dirigentes. Allí, llegó el insólito pedido al hombre que tiene el arco entre ceja y ceja. “Cuando entró en la oficina del club al final de la temporada, inmediatamente percibió el ambiente tenso. Varios miembros de la junta directiva ya estaban allí, incluido (Joan) Laporta (presidente). Algunos tenían el rostro enrojecido por la vergüenza. ‘Robert, necesitamos que... dejes de marcar en los dos últimos partidos’, balbuceó finalmente uno de los hombres", dice el extracto que fue publicado por el periodista Guillem Balague (bíografo de Messi).