Italia conoce su destino: Así quedó el repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026

Las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 ya quedaron atrás, y ahora comienza el tramo más dramático del camino: el repechaje de la UEFA, donde se decidirán los últimos cuatro cupos del continente para la Copa del Mundo.
Equipos que rozaron la clasificación y potencias que quedaron cortas deberán jugarse la vida en un formato tan directo como despiadado. En total, 16 selecciones estarán en esta repesca. Doce llegan como segundos lugares de sus grupos eliminatorios, mientras que las otras cuatro ganaron su lugar gracias a su desempeño en la UEFA Nations League.
La lista de participantes reúne a selecciones históricas y a varias que llegaron a esta instancia con ambición renovada. Entre los segundos lugares aparecen conjuntos de peso como Italia, Dinamarca, Polonia, Ucrania, Turquía y República Checa.
También se suman candidatos como Eslovaquia, Kosovo, Albania, Irlanda, Gales y Bosnia y Herzegovina.
Por la Nations League llegan Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte, cuatro equipos con carácter competitivo y capaces de complicar a cualquiera.
CAMINO DEL REPCHAJE UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026
Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía, son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial de 2026.
Gales, Polonia y Dinamarca eran las tres únicas selecciones que estuvieron presentes en el pasado Mundial de Qatar. Sin embargo, todos los focos estaban puestos sobre los teóricos rivales de Italia, que afrontará su tercera repesca consecutiva... y los precedentes no eran nada alentadores.
Ningún representante de la delegación italiana, además de un Marco Materazzi (campeón en 2006) presente en el sorteo, quería ver ni en pintura a Suecia (les eliminó en 2018) ni Macedonia del Norte (les dejó fuera de Qatar). Ambas quedaron emplazadas en el Bombo 4.
El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.
Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 3.
ASÍ QUEDA EL REPECHAJE EN EUROPA:
Llave 1
Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte
Semifinal 2: Gales vs. Bosnia-Herzegovina (local final) .
Llave 2
Semifinal 1: Ucrania vs Suecia (local final)
Semifinal 2: Polonia vs Albania
Llave 3
Semifinal 1: Turquía vs Rumanía.
Semifinal 2: Eslovaquia vs Kosovo (local final).
Llave 4
Semifinal 1: Dinamarca vs Macedonia del Norte
Semifinal 2: República Checa vs República de Irlanda (local final).