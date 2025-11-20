Italia conoce su destino: Así quedó el repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026

Zúrich, Suiza.

Las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026 ya quedaron atrás, y ahora comienza el tramo más dramático del camino: el repechaje de la UEFA, donde se decidirán los últimos cuatro cupos del continente para la Copa del Mundo.

Equipos que rozaron la clasificación y potencias que quedaron cortas deberán jugarse la vida en un formato tan directo como despiadado. En total, 16 selecciones estarán en esta repesca. Doce llegan como segundos lugares de sus grupos eliminatorios, mientras que las otras cuatro ganaron su lugar gracias a su desempeño en la UEFA Nations League.

La lista de participantes reúne a selecciones históricas y a varias que llegaron a esta instancia con ambición renovada. Entre los segundos lugares aparecen conjuntos de peso como Italia, Dinamarca, Polonia, Ucrania, Turquía y República Checa.

También se suman candidatos como Eslovaquia, Kosovo, Albania, Irlanda, Gales y Bosnia y Herzegovina.

Por la Nations League llegan Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte, cuatro equipos con carácter competitivo y capaces de complicar a cualquiera.