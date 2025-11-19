Así están los grandes favoritos a la Champions League

Ya han pasado los primeros meses de la temporada, y se ha visto el estado en el que están los principales equipos de la mayor competición de clubes del mundo, la Champions League . Los clubes más poderosos del mundo aspiran al cetro que defiende el PSG, y, aunque queda mucho y también está por ver si el Mundial de Clubes del pasado verano pasará factura, las trayectorias de los equipos ya altera las probabilidades de ganar que tienen los clubes en las mejores casas de apuestas online .

PSG

El gran favorito por su estado de forma actual es el vigente campeón. El equipo galo está en un momento demoledor, pese a las múltiples lesiones que han asolado, especialmente, su línea ofensiva. El conjunto entrenador por Luis Enrique venció a otro candidato, el Barça, a domicilio, y le endosó siete goles al Bayer Leverkusen, además de estar marchando con su habitual mano de hierro en la competición doméstica.

Real Madrid

El equipo blanco ha comenzado la competición ganando, aunque con escasa brillantez. Sí tuvo cierto mérito la victoria en casa ante la Juventus por 1-0, a la que siguió su victoria en el Clásico de la liga española por 2-1 al Barça. EL cuadro madridista despertó muchas duras al caer apaleado por 5-2 en el derbi madrileño ante el Atlético, pero parece que su pudo rehacer del varapalo.

Barcelona

El equipo catalán comenzaba la temporada como uno de los potenciales animadores, tras las semifinales de la Champions League alcanzadas la temporada pasada, en la que se llevó todos los trofeos nacionales. Los de Flick no parecen estar al mismo nivel de la temporada pasada, aunque han tenido momentos brillantes, y las lesiones han asolado su línea ofensiva y su centro del campo. Las derrotas ante el PSG y Madrid podrían servir a un equipo aún muy joven para crecer, pero necesitará recuperar algunos lesionados importantes, como Raphinha y el meta Joan García.

Liverpool

El poderosísimo equipo inglés se presentaba esta temporada como un gran candidato a todo, pero no está acabando de encontrar su mejor nivel. Comenzó bien la campaña, pero una serie de derrotas desde finales de setiembre han dejado a los de Slot en la picota y alejados del liderato de la Premier League, que ganaron el año pasado con extrema brillantez. La adaptación de sus rutilantes y costosos fichajes ha sido también motivo de debate, especialmente en el caso del talentoso jugador alemán Florian Wirtz. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Manchester City

El equipo que dirige Pep Guardiola busca rehacerse de una campaña horrorosa, en la que no estuvo a la altura esperada en casi ningún frente. El cuadro mancuniano se reforzó enormemente el pasado invierno, pero no acabó de invertir su tendencia, y volvió a hacerlo en verano, reconstruyendo enormemente una plantilla que comenzaba a estar envejecida tras años de éxitos. El City sigue lejos del nivel que maravilló al mundo pero parece estar mejorando a buen ritmo, como considera el propio Guardiola.

Bayern de Múnich