Barcelona vs Copenhague, EN VIVO por la Champions League: hora y dónde ver

Barcelona, España.

Por delante, el Real Madrid y el Liverpool, tercero y cuarto con 15 puntos, y el Tottenham, quinto con 14, aún están a su alcance.

El equipo entrenado por Hansi Flick ocupa la novena posición, con 13 puntos, empatado con el PSG (6º) y el Newcastle (7º), que se enfrenta entre ellos en la última jornada, y con los mismos puntos que el Chelsea (8º), el Sporting de Portugal (10º), el Manchester City (11º), el Atlético de Madrid (12º) y el Atalanta (13º).

Ganar y marcar tantos goles como sea posible será el objetivo del Barcelona este miércoles contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou (21:00 CET) para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados y acceder directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sobre el papel, ganar debería bastar al Barça para terminar entre los ocho primeros, pues el PSG y el Newcastle se restarán puntos, pero la diferencia de goles general, primer criterio de desempate, puede resultar determinante.

El Barça cuenta con un +5, más que sus perseguidores inmediatos: Sporting (+5), City (+4), Atlético (+3) y Atalanta (+1); pero menos que los equipos que le aventajan en la tabla: Real Madrid (+11), Liverpool (+6), Tottenham (+8), PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6).

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Marcar no suele ser un problema para los azulgranas, que han anotado en 26 de los últimos 27 partidos de Champions y son el sexto equipo más realizador de los 24 participantes de la fase liga con 18 tantos en siete encuentros.

La punta de ataque parece reservada a Robert Lewandowski, tercer máximo goleador histórico de la competición (106) por detrás de Leo Messi (129) y Cristiano Ronaldo (140), y titular en los últimos dos duelos por la baja de Ferran Torres, que este martes ha entrenado con el grupo y está listo para jugar, según ha confirmado Flick.

Con Lamine Yamal y Raphinha intocables en las bandas, la gran duda en el once de Flick reside en el centro del campo. Sin el sancionado Frenki de Jong, ni los lesionados Pedri y Gavi, Dani Olmo y Fermín López, ambos en un gran momento de forma, apuntan a una vez titular, aunque está por ver si les acompañará Eric García o Marc Casadó.

Si Flick opta por el de Martorell como pivote, Gerard Martín sería el principal candidato para completar la zaga junto a Jules Kounde, Pau Cubarsí y Alejandro Balde. No estarán disponibles el lesionado Andreas Christensen ni tampoco Joao Cancelo, que no está inscrito.

La hemeroteca respalda al Barcelona, ​​​​invicto en los últimos ocho partidos europeos contra equipos daneses -seis triunfos y dos empates-, y en los únicos precedentes contra el Copenhague (2-0 y 1-1), que se remontan a la fase de grupos del curso 2010-11.

Obligado a ganar para acceder a la siguiente ronda, el campeón danés ocupa ahora el puesto vigésimo sexto con 8 puntos, los mismos que el Olympiacos, que marca el corte, pero con peor diferencia de goles total, una circunstancia que perjudica al equipo en caso de empate y hace que un triunfo en la última jornada sea obligatorio.

El técnico danés, Jacob Neestrup, ha admitido que su equipo necesita un "milagro" en Barcelona y que todo pasa por una actuación sobresaliente, una gran noche del portero y un poco de suerte.

El Copenhague lleva tres jornadas seguidas puntuando, con dos triunfos frente al Kairat (3-2) y el Villarreal (2-3) -el primero en competición europea frente a un equipo español- y un empate en la última jornada en casa contra el Nápoles (1-1), pese a jugar una hora con diez por expulsión del centrocampista Thomas Delaney, que no estará mañana.

El meritorio resultado contra el Nápoles da algo de optimismo a un equipo que no acusó la inactividad por el parón invernal de casi dos meses en la liga danesa, donde ha tenido hasta ahora una actuación mediocre (es quinto a 12 puntos del líder).

El Copenhague llega además envuelto en numerosos rumores sobre fichajes y salidas, incluida la del propio Neestrup, al que su club no dejó salir a la Bundesliga en verano y que ahora suena para el Eintracht de Fráncfort.

Asimismo, el encuentro de este miércoles será especial para el azulgrana Roony Bardghji, fichado este verano del Copenhague, y para el visitante Jordan Larsson, hijo del exjugador del Barcelona Henrik y con pasado en la cantera del club catalán.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski.

Copenhague: Kotarski; Meling, Pereira, Suzuki, López; Clemente, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Achouri; Cornelio. EFE

Árbitro: Benoit Bastien (FRA).

Transmisión: ESPN

Estadio: Spotify Camp Nou.

Horario: 14:00 - 21:00 CET.