Barcelona no quiere otra sorpresa: renovará a crack tras salida de Dro al PSG

Barcelona, España.

El Barcelona tiene muy avanzada la renovación del mediapunta andaluz Fermín López hasta el año 2031, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones entre el club azulgrana y el futbolista.

El acuerdo todavía no está firmado, pero, según han informado varios medios de comunicación, podría hacerse oficial el jueves, un día después del partido que el primer equipo azulgrana disputará frente al Copenhague en la Champions League.

De confirmarse dicha noticia, el Barcelona, que en octubre de 2024 ya renovó al jugador de El Campillo (Huelva) hasta el año 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, blindará a un futbolista que se ha convertido en una pieza clave de su proyecto.