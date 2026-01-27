  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona no quiere otra sorpresa: renovará a crack tras salida de Dro al PSG

El equipo azulgrana renovará a crack tras confirmarse la salida de Dro al PSG.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 09:30 -
  • Agencia EFE
Barcelona no quiere otra sorpresa: renovará a crack tras salida de Dro al PSG

Barcelona no quiere perder a otra de sus figuras juveniles.
Barcelona, España.

El Barcelona tiene muy avanzada la renovación del mediapunta andaluz Fermín López hasta el año 2031, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones entre el club azulgrana y el futbolista.

El acuerdo todavía no está firmado, pero, según han informado varios medios de comunicación, podría hacerse oficial el jueves, un día después del partido que el primer equipo azulgrana disputará frente al Copenhague en la Champions League.

De confirmarse dicha noticia, el Barcelona, que en octubre de 2024 ya renovó al jugador de El Campillo (Huelva) hasta el año 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, blindará a un futbolista que se ha convertido en una pieza clave de su proyecto.

Laporta estalla: Se despidió del Barcelona y firma increíble contrato con PSG

Desde su debut con el primer equipo en agosto de 2023 bajo las órdenes de Xavi Hernández, el jugador andaluz ha disputado un total de 112 partidos en los que ha marcado 29 goles y ha repartido 19 asistencias.

Su buen rendimiento con el equipo catalán le permitió debutar con la selección española en junio de 2024, de la que se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.

Esta temporada -la segunda de Hansi Flick en el banquillo azulgrana- ya ha alcanzado los dobles dígitos de tantos (10) y pases de gol (10). Y eso que en agosto estuvo tentado de cambiar de aires por una oferta mareante del Chelsea, pero el centrocampista onubense decidió continuar en el Barcelona.

Finalmente, la dirección deportiva azulgrana ha premiado el notable rendimiento del canterano con una mejora de contrato que la entidad espera oficializar en los próximos días.

Barça sacude el mercado, ​​​​​​van por crack del Real Madrid y destino de Julián

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias