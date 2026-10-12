Barcelona: la convocatoria de Flick para el partido contra Galatasaray en Champions League

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha convocado para el partido de este martes contra el Galatasaray en la segunda jornada de la UEFA Champions League a los mismos 22 jugadores que el pasado sábado ganaron al Getafe (3-0) en el Spotify Camp Nou en LaLiga Española. Los blaugranas afrontarán su primer desplazamiento europeo con las ausencias destacadas del delantero Raphael Dias 'Raphinha', el centrocampista Frenkie de Jong y el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

El conjunto 'culer' llega a la cita en el Estadio Ali Sami Yen con la intención de poner a prueba su racha de imbatibilidad tras un inicio de curso victorioso, en el que ha firmado ocho triunfos consecutivos en LaLiga y una victoria continental en el estreno frente al Feyenoord en el Spotify Camp Nou. Con el objetivo de proteger este camino impecable en la competición europea, el técnico alemán ha confeccionado una convocatoria con la que buscará sumar tres nuevos puntos, ahora lejos de casa y en un feudo que suele intimidar mucho a los rivales.

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