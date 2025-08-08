Barcelona lo confirma: figura se lesionó y se pierde el Gamper; tiempo de baja

Barcelona, España.

Duro golpe. El delantero polaco Robert Lewandowski será baja para el trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará el próximo domingo ante el Como (1:00 de la tarde en Honduras).

El atacante del conjunto azulgrana no estará debido a unas molestias en el bíceps femoral, según informó este viernes el club catalán.

El nueve del Barça tiene "molestias musculares" en la citada zona de la pierna izquierda, y los servicios médicos de la entidad azulgrana no han determinado el tiempo de baja.