Se va gratis del Barcelona por Cristiano y giro inesperado con Rodrygo

Entérate de los últimos fichajes, rumores y salidas en los equipos de la MLS y Europa.
OFICIAL // Gio Simeone se convierte en nuevo jugador del Torino. Llega cecido desde el Napoli.
"Estoy aquí para ganar. No estoy aquí solo por estar. Estoy aquí para ganar. Voy a dar lo mejor de mí y definitivamente les voy a mostrar algo emocionante", aseguró Son tras ser presentado por LAFC de la MLS.
'GivemeSport' informa que tras la salida de Heung Min Son, el Tottenham ha puesto los ojos en Savinho para cubrir su plaza, sin embargo, el Manchester City no tienen intenciones de cederlo.
OFICIAL // Mariano Díaz regresa a LaLiga para jugar con el Alavés hasta 2027.
Diario AS confirma que Gonzalo García ya renovó su contrato hasta 2030 con el Real Madrid y tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros. El canterano de 21 años también contará con ficha del primer equipo y lucirá el dorsal 9.
OFICIAL // Ritsu Doan se convierte en nuevo jugador del Eintracht Frankfurt por 21 millones de euros. Llega procedente del Friburgo.
Fabrizio Romano cuenta que Álvaro Morata y el Como tienen el acuerdo verbal en la fase final con Galatasaray y la cesión con Galatasaray se cancelará por unos 5 millones de euros. El Milan dejará que el español vaya a préstamo, pero con obligación de compra.
OFICIAL // El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Stade Rennes para fichar al centrocampista francés Baptiste Santamaría por dos temporadas, hasta junio de 2027.
Fabrizio Romano confirma que el PSG tiene nuevo portero y 'Gigi' Donnarumma dejaría el equipo. Todo está listo para que Lucas Chevalier firme con el conjunto parisino a cambio de 40 millones de euros.
OFICIAL // El Villarreal CF ha anunciado oficialmente la llegada al club del futbolista Thomas Partey para la próxima temporada, quien realizará mañana, viernes, su primera sesión de trabajo a puerta cerrada.
Fabrizio Romano confirma que Benjamin Šeško llega al Manchester United, y dejará el Leipzig por 76,5 millones de euros más 8,5 millones en variables y firmará contrato con los 'Red Devils' hasta 2030.
El futuro de Rasmus Højlund en el Manchester United es incierto. Tras la inminente llegada de Sesko, puede que se de una posible salida; el jugador no tiene pensado salir.
Héctor González, en El Larguero, reveló que Endrick no quiere salir del Real Madrid bajo ningún concepto.
OFICIAL // Lucas Digne fue renovado por el Aston Villa de la Premier League hasta el 2028.
Diario Sports detalla que el Como ha mostrado interés por Iñaki Peña para reforzar la portería y el arquero aparece como una opción, pero el Barcelona solo lo dejaría irse cuando pueda inscribir a Joan García en LaLiga.
BOMBAZO // The Times revela que el Arsenal estaría por realizar una propuesta en calidad de préstamo al Real Madrid por Rodrygo.
Daily Mail revela que el sueldo que percibirá Darwin Nuñez en Al Hilal de Arabia Saudita será de 24 millones de euros anuales.
OFICIAL // El defensa Iñigo Martínez firmará en las próximas horas por el Al-Nassr de Arabia Saudí, que no pagará traspaso al Barcelona pero permitirá liberar 14 millones de euros de la masa salarial de su plantilla, tal como han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.
Football Transfers detalla que Ilkay Gundogan podría abandonar el Manchester City este verano después de que se haya llegado a un acuerdo "sorprendente". El Galatasaray suena como su posible destino.
OFICIAL // El Orlando City de la MLS anunció este jueves el fichaje del defensa español Adrián Marín, procedente del Braga portugués, hasta 2026, aunque con una opción del club para extender su vinculación por un año más.