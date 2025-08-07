Real Madrid gastó 30 millones por él y no jugó ni un minuto: vuelve gratis su país

Algunos jugadores no logran consolidarse en el fútbol de Europa. Llegaba como una gran promesa, pero no jugó un solo minuto con el primer equipo del Real Madrid.
Eso fue lo que le pasó a Reinier Jesus, delantero brasileño, que arribó con todas las ilusiones a la Casa Blanca, pero todo se fue apagando con varias cesiones.
Y es que, el atacante ha terminado su vínculo con el Real Madrid, uno que terminaba en el 2026. ¡Fue fichado por 30 millones de euros y se fue gratis!
El jugador arribó en 2020 con grandes expectativas, ya que antes de él, se habían dado las grandes llegadas de sus compatriotas, Vinicius y Rodrygo. Llegó procedente del Flamengo de Brasil.
Pero, las expectativas se fueron cayendo y Reineier nunca terminó de "explotar" y terminó siendo cedido a varios equipos en Europa.
Tras su llegada a la Casa Blanca, el futbolista estuvo disputando sus partidos con el Real Madrid Castilla, pero no llegó a debutar en el primer equipo por lo que se marchó cedido a Alemania.
Arribó al Borussia Dortmund, pero tampoco pudo brillar. Jugó 39 partidos con tan solo 1 gol y 1 asistencia en dos temporadas, por lo que regresó al Real Madrid.
Estuvo dos ocasiones con el Girona, donde tan solo disputó 38 partidos con 2 goles y se repetía la historia: otra vez volvía a la Casa Blanca para ser nuevamente cedido, pero ahora con el Frosinone de Italia.
Su aventura duró menos de 1 año, por lo que estaba nuevamente en el Real Madrid, pero ahora para marcharse al Getafe, donde militó hasta junio de 2025.
Luego de finalizar su etapa en el Getafe, el jugador tomó una dura decisión tras no brillar en su paso por Europa.
El jugador le puso fin a su estadía en España tras rescindir su contrato con el Real Madrid. El fin de su vínculo era hasta el 2026.
El Real Madrid pagó 30 millones por su ficha y se marcha sin jugar un tan solo minuto con el primer equipo tras cinco años de su arribo al Viejo Continente.
Reinier formó parte de la selección brasileña Sub-23 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados un año más tarde debido a la pandemia de coronavirus.
Reinier regresa a Sudamérica para fichar por el Atlético Mineiro de Brasil, donde firmará un contrato por cuatro años y medio, hasta diciembre de 2030.
Ahí, el jugador brasileño buscará retomar el nivel, por el cual fue tomado en cuenta hace unos años por los que fue tomado en cuenta para llegar a Europa.