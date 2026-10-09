Atlético se burla por el 'milagro' de Fede Valverde: "Queremos felicitar al Real Madrid..."

Madrid, España.

El Atlético de Madrid ironizó este viernes con la ”recuperación milagrosa“ del esguince de tobillo de grado 3 del centrocampista uruguayo Fede Valverde, del que informó el Real Madrid tras el derbi del 20 de septiembre, y señaló que el club blanco sigue “haciendo historia al demostrar que el cien por cien de la comunidad médica mundial estaba equivocada”.

“Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada”, publicó el club rojiblanco en la noche de este viernes en su cuenta oficial en ‘X’, en referencia a que este tipo de lesiones requieren entre dos y tres meses de baja, junto a los hasthag “RecuperaciónMilagrosa”, “ParteMédico”, “EsguinceGrado3” e “HistoriaQueTúHiciste”.

El pasado 20 de septiembre, tras el derbi disputado en el Metropolitano con victoria por 2-1 del Atlético de Madrid, el Real Madrid y José Mourinho, su entrenador, reclamaron la expulsión de Kang in Lee por una dura entrada sobre Fede Valverde.