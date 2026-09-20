Real Madrid confirma fuerte lesión de Valverde tras la dura entrada de Kang-in Lee

El centrocampista uruguayo Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo en el tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid tras someterse a una exploración al acabar un encuentro, después de recibir en la primera mitad una dura entrada del surcoreano Kang-in Lee.
Esta acción fue, junto a un pisotón del argentino Cuti Romero sobre el inglés Jude Bellingham, el foco de la crítica del Real Madrid sobre el arbitraje en el derbi, que tanto el técnico José Mourinho como el club, a través de sus canales oficiales, se encargaron de poner en el centro del análisis de un partido en el que perdieron 2-1 ante el Atlético de Madrid.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde", informó este domingo la entidad merengue en una nota, tras haber perdido en su visita al Riyadh Air Metropolitano.
Traumatismo en el tobillo que hace que Fede Valverde sea duda para viajar con Uruguay de cara a los compromisos internacionales ante Japón, Corea del Sur e India.
Parte médico de Valverde.https://t.co/CRDVVxndiF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026
"Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas", concluyó el parte médico. Esa jugada ocurrió durante la primera mitad, no tuvo sanción para el mediapunta colchonero y fue objeto de crítica para el entrenador madridista, José Mourinho, en la sala de prensa.
Cuánto tiempo estará de baja Valverde
La buena noticia para el Real Madrid dentro del contratiempo es que no volverá a jugar hasta después del parón internacional. El conjunto de Mourinho tiene ahora veinte días sin competición, ya que su próximo partido será el sábado 10 de octubre ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la octava jornada de LaLiga.
Con una estimación de entre dos y tres semanas de baja, que todavía no ha sido confirmada por el club, Valverde podría llegar muy justo a ese encuentro. Las pruebas que se realicen en las próximas horas permitirán conocer si existe alguna lesión de mayor consideración y determinar un periodo de recuperación más preciso.
Después del Villarreal, el calendario del Real Madrid se comprime. El conjunto blanco visitará a la Roma el miércoles 14 de octubre en la Champions League y, cuatro días después, recibirá al Sevilla en el Bernabéu. Posteriormente, llegará uno de los grandes partidos del inicio de temporada: el Clásico ante el Barcelona, previsto para el 25 de octubre.