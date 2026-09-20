Real Madrid confirma fuerte lesión de Valverde tras la dura entrada de Kang-in Lee

Madrid, España.

El centrocampista uruguayo Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo en el tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid tras someterse a una exploración al acabar un encuentro, después de recibir en la primera mitad una dura entrada del surcoreano Kang-in Lee. Esta acción fue, junto a un pisotón del argentino Cuti Romero sobre el inglés Jude Bellingham, el foco de la crítica del Real Madrid sobre el arbitraje en el derbi, que tanto el técnico José Mourinho como el club, a través de sus canales oficiales, se encargaron de poner en el centro del análisis de un partido en el que perdieron 2-1 ante el Atlético de Madrid.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde", informó este domingo la entidad merengue en una nota, tras haber perdido en su visita al Riyadh Air Metropolitano. Traumatismo en el tobillo que hace que Fede Valverde sea duda para viajar con Uruguay de cara a los compromisos internacionales ante Japón, Corea del Sur e India.

Parte médico de Valverde.https://t.co/CRDVVxndiF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

"Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas", concluyó el parte médico. Esa jugada ocurrió durante la primera mitad, no tuvo sanción para el mediapunta colchonero y fue objeto de crítica para el entrenador madridista, José Mourinho, en la sala de prensa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cuánto tiempo estará de baja Valverde