No tuvieron piedad: Aston Villa propina escandaloso 6-0 en Champions League

Londres, Inglaterra.

Algo extraño cuando el conjunto otomano, que en la primera jornada de la máxima competición continental empató 1-1 en casa con el Roma, cuenta entre sus filas con reputados goleadores como el kosovar Vedat Muriqi.

Todo lo contrario que el equipo turco, que, pese a disponer, al menos en la primera mitad, de tantas ocasiones o más que los de Unai Emery , no fue capaz de batir al portero japonés del Aston Villa, Zion Suzuki, que justificó los 35 millones de euros que el conjunto de Birmingham pagó este verano por su traspaso.

El Aston Villa se olvidó de sus problemas en la competición doméstica, en la que ocupa una decepcionante decimosexta posición, y encadenó su segunda victoria consecutiva en la Champions League al golear este miércoles por 6-0 al Fenerbahce, en un encuentro en el que el conjunto inglés hizo valer su pegada.

Pero no fue el día del exdelantero del Mallorca, que cerró la pasada campaña como segundo máximo goleador de la Liga española con un total de veintitrés dianas y que no pudo aprovechar ninguna de la dos buenas oportunidades que dispuso en la primera mitad.

Lo mismo que su compañero Oguz Aydin, que a los treinta y cuatro minutos vio cómo el guardameta japones desvió lo suficiente el balón para que su remate se marchase fuera tras tocar en el larguero.

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Una acción que llegó cuando el Aston Villa dominaba ya por 2-0, gracias a los goles de Johan Manzambi, que abrió el marcador a los doce minutos en una acción en la que el atacante suizo tuvo todo el tiempo del mundo para controlar y rematar en el interior del área, y Nicolás Jackson.

El delantero senegalés personificó como pocos la efectividad del conjunto inglés, ya que tan sólo necesitó tres remates para encarrilar la victoria de los villanos con un doblete en apenas ocho minutos.

Si en el treinta y dos Jackon, que ya marcó en la primera jornada en el campo del Brujas, culminó un robo de balón de Boubacar Kamara con un remate desde la frontal del área, en el treinta y nueve volvió a demostrar la potencia y precisión que atesora en su pierna derecha con otro disparo lejano que significó el momentáneo 3-0.

Diferencia que lejos de aplacar pareció agudizar todavía más la voracidad de un Aston Villa dispuesto a redimirse de los disgustos que había dado este curso a su afición en su propio estadio, donde los de Unai Emery no habían logrado ni una sola victoria en la presente temporada.Una deuda que ayudó a pagar el veterano centrocampista Ross Barkley con dos tantos, el primero de ellos desde el punto de penalti, que ampliaron la goleada de un conjunto inglés que se encargó de redondear en el último minuto del tiempo reglamentario el delantero Tammy Abraham con una sexta y definitiva diana (6-0).