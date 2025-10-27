Asensio manda una fuerte indirecta a Lamine tras el triunfo del Real Madrid

Madrid, España.

Real Madrid se impuso sobre el Barcelona en una Clásico lleno de piques y polémica que se extendió horas más tarde con los jugadores del conjunto merengue subiendo mensajes en sus redes sociales y tirando indirectas a Lamine Yamal por sus picantes declaraciones en la previa.

"Roba y se quejan", deslizaba el atacante azulgrana en una charla con Ibai Llanos durante la Kings League, dos días antes del esperado compromiso, y evidentemente esto incendió y motivó al madridismo.

Uno de los que también se acordó del '10' del Barça fue Raúl Asencio. El defensor no tuvo minutos, pero se le pudo ver muy activo en la tángana que hubo al final del encuentro entre ambos banquillos.