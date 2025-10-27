Asensio manda una fuerte indirecta a Lamine tras el triunfo del Real Madrid

Real Madrid se impuso sobre el Barcelona en una Clásico lleno de piques y polémica que se extendió horas más tarde con los jugadores del conjunto merengue subiendo mensajes en sus redes sociales y tirando indirectas a Lamine Yamal por sus picantes declaraciones en la previa.
"Roba y se quejan", deslizaba el atacante azulgrana en una charla con Ibai Llanos durante la Kings League, dos días antes del esperado compromiso, y evidentemente esto incendió y motivó al madridismo.
Uno de los que también se acordó del '10' del Barça fue Raúl Asencio. El defensor no tuvo minutos, pero se le pudo ver muy activo en la tángana que hubo al final del encuentro entre ambos banquillos.
El zaguero subió una foto suya a Instagram y la acompañó con cuatro emojis de una persona hablando, una clara referencia a las palabras de Lamine que no sentaron nada bien al vestuario del equipo blanco.
Los jugadores del Real Madrid tenían ganas de contestarle a la estrella del Barcelona por lo que dijo antes del duelo y lo hicieron ganándole con merecimiento el Clásico y luego tirándole indirectas en las redes.
Ascenso no fue el único que hizo referencia a Lamine en términos de hablar. Jude Bellingham , que marcó el gol de la victoria, añadió varias imágenes suyas y también escribió: "Hablar es barato. Hala Madrid siempre".
Sobre el terreno de juego los que se engancharon contra Yamal fue el capitán Dani Carvajal , que con un gesto le dijo "mucho habla" antes de que Vinicius saliera por el extremo cuando se dirigía a los camerinos.