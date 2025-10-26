  1. Inicio
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe

Sigue la polémica con lo que dejó el clásico del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona.

  • 26 de octubre de 2025 a las 14:59 -
  • Redacción
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
1 de 18

Sigue la polémica con Lamine Yamal y todo lo que ocurrió en el duelo Real Madrid vs FC Barcelona por la jornada 10 de la Liga de España.
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
2 de 18

En un vibrante y polémico clásico, Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. El gol de la victoria fue obra de Jude Bellingham.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
3 de 18

Uno de los más señalados en el clásico ha sido Lamine Yamal al extremo de que se armó un zafarrancho por todas polémicas palabras que el chico había brindado en la previa del partido.
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
4 de 18

Lamine Yamal no tuvo la mejor de las noches en la jornada del Clásico entre Real Madrid vs Barcelona. Con un partido muy discreto, el joven español no marcó la diferencia en el campo de juego y luego, protagonizó un zafarrancho.
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
5 de 18

Dani Carvajal y Vinicius protagonizaron una discusión fuerte con Lamine Yamal tras el final del juego ya que no olvidaron las polémicas palabras que el joven brindó en la previa del partido.
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
6 de 18

El lío se había armado desde la previa cuando Yamal, en una conversación en la Kings League, se refirió al Real Madrid de manera provocadora: "roban y se quejan", señaló.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
7 de 18

Los jugadores del Real Madrid se le fueron con todo a Lamine Yamal y se armó el zafarrancho en un costado del estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
8 de 18

Lamine Yamal ha sido duramente cuestionado e inclusive varios jugadores del Real Madrid le han dejado un par de dardos.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
9 de 18

El padre de Lamine Yamal inmediatamente ha reaccionado para defender a su hijo tras los señalamientos que ha estado recibiendo.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
10 de 18

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el padre de Lamine Yamal salió a defender a su hijo y de paso aprovechó para dejar una advertencia.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
11 de 18

Ante la ola de críticas que ha recibido su hijo, el padre del jugador, Mounir Nasraoui, no dudó en salir en su defensa a través de las redes sociales.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
12 de 18

En una historia publicada en Instagram, compartió una foto de Lamine en aquella entrevista y acompañó la imagen con un mensaje cargado de ironía y un toque desafiante.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
13 de 18

"Menos mal que solo tiene 18 años. Nos vemos en Barcelona", fue el desafiante mensaje del papá de Lamine Yamal .

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
14 de 18

Esta fue la advertencia del padre de Lamine Yamal en defensa de su hijo.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
15 de 18

La publicación, interpretada como una clara respuesta a las burlas y reproches del entorno madridista, ha encendido aún más la polémica.
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
16 de 18

Muchos ven en las palabras de Nasraoui una especie de advertencia de cara al próximo Clásico, que se disputará en el estadio del Barcelona en la segunda vuelta de LaLiga de España.
Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
17 de 18

En el caso de Jude Bellingham, el volante inglés del Real Madrid aprovechó para reírse de Lamine Yamal con un polémico mensaje.

Real Madrid vs Barcelona: Padre de Lamine Yamal deja amenaza; Bellingham se ríe
18 de 18

Unos minutos después del final del partido, Bellingham hizo un posteo en sus redes sociales y manifestó: “Hablar es barato. Hala Madrid siempre”., señaló el volante en un claro dardo para Lamine Yamal.
