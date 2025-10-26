  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Vinicius da el bombazo en Real Madrid: "Yo me voy del equipo"

DAZN de España destapa amenaza sorprendente del brasileño Vinicius por lo ocurrido en El Clásico ante Barcelona.

  • 26 de octubre de 2025 a las 17:59 -
  • Redacción
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
1 de 15

Pese a la victoria del Real Madrid ante Barcelona, surge tremendo escándalo en el equipo madridista en donde involucra a Vinicius y el entrenador Xabi Alonso.

Fotos EFE e Instagram.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
2 de 15

Vinicius se encuentra en el ojo del huracán al extremo de que prensa española señala de que amenazó con irse del Real Madrid.

Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
3 de 15

Vinícius dejó una imagen que quedará grabada en la historia de los Clásicos. Minuto 72, el 'cartelón' del cuarto árbitro reflejaba el cambio decidido por Xabi Alonso. Entraba Rodrygo, salía Vinícius y éste, explotaba.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
4 de 15

Vinicius estaba indignado con su propio entrenador Xabi Alonso ya que no podía creer que lo estaba reemplazando .

Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
5 de 15

¿Yo, yo?, se preguntaba un sorprendido y molesto Vinicius al ver que tenía que ser reemplazado a los 72 minutos del clásico.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
6 de 15

Vinicius estaba furioso, gritando constantemente, empujando y agrediendo a los miembros del cuerpo técnico, e incluso corrió hacia el túnel de vestuarios.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
7 de 15

Xabi Alonso estaba también molesto al ver como Vinicius lo irrespetó.

Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
8 de 15

Vinícius abandonó el terreno de juego y se fue directamente al vestuario, aunque minutos después volvió al banquillo.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
9 de 15

El brasileño no ocultó su enfado al confirmar que era el elegido para abandonar el campo para dar entrada a Rodrygo y, tras varios gestos de rabia, optó por irse directamente hacia vestuarios
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
10 de 15

La situación no para en ese berrinche de Vinicius: DAZN informa de que el brasileño ha lanzado la amenaza de que se va del Real Madrid.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
11 de 15

"Me voy, mejor me voy del equipo", fue la amenaza de Vinicius al señalar que podría irse del Real Madrid. Dicha información la informa DAZN.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
12 de 15

Diario Marca informa la amenaza de Vinicius de irse del Real Madrid.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
13 de 15

Diario AS también ha compartido la amenaza de Vinicius.

Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
14 de 15

"Eso lo hablaremos por supuesto pero no quiero perder el foco de lo importante y dentro del gran partido que ha sido. Hay jugadores con carácter diferente pero lo hablaremos sí”, fueron las palabras de Xabi Alonso en relación al berrinche de Vinicius.
Vinicius da el bombazo en Real Madrid: Yo me voy del equipo
15 de 15

Cabe señalar que el brasileño Vinicius en su momento fue vinculado al fútbol de Arabia Saudita.
Cargar más fotos