Vinicius da el bombazo en Real Madrid: "Yo me voy del equipo"

Pese a la victoria del Real Madrid ante Barcelona, surge tremendo escándalo en el equipo madridista en donde involucra a Vinicius y el entrenador Xabi Alonso.
Vinicius se encuentra en el ojo del huracán al extremo de que prensa española señala de que amenazó con irse del Real Madrid.
Vinícius dejó una imagen que quedará grabada en la historia de los Clásicos. Minuto 72, el 'cartelón' del cuarto árbitro reflejaba el cambio decidido por Xabi Alonso. Entraba Rodrygo, salía Vinícius y éste, explotaba.
Vinicius estaba indignado con su propio entrenador Xabi Alonso ya que no podía creer que lo estaba reemplazando .
¿Yo, yo?, se preguntaba un sorprendido y molesto Vinicius al ver que tenía que ser reemplazado a los 72 minutos del clásico.
Vinicius estaba furioso, gritando constantemente, empujando y agrediendo a los miembros del cuerpo técnico, e incluso corrió hacia el túnel de vestuarios.
Xabi Alonso estaba también molesto al ver como Vinicius lo irrespetó.
Vinícius abandonó el terreno de juego y se fue directamente al vestuario, aunque minutos después volvió al banquillo.
El brasileño no ocultó su enfado al confirmar que era el elegido para abandonar el campo para dar entrada a Rodrygo y, tras varios gestos de rabia, optó por irse directamente hacia vestuarios
La situación no para en ese berrinche de Vinicius: DAZN informa de que el brasileño ha lanzado la amenaza de que se va del Real Madrid.
"Me voy, mejor me voy del equipo", fue la amenaza de Vinicius al señalar que podría irse del Real Madrid. Dicha información la informa DAZN.
Diario Marca informa la amenaza de Vinicius de irse del Real Madrid.
Diario AS también ha compartido la amenaza de Vinicius.
"Eso lo hablaremos por supuesto pero no quiero perder el foco de lo importante y dentro del gran partido que ha sido. Hay jugadores con carácter diferente pero lo hablaremos sí”, fueron las palabras de Xabi Alonso en relación al berrinche de Vinicius.
Cabe señalar que el brasileño Vinicius en su momento fue vinculado al fútbol de Arabia Saudita.