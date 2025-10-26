Ibai Llanos pide perdón por lo ocurrido con Lamine Yamal en el clásico

Madrid, España.

La frase, que rápidamente se viralizó, subió el ambiente previo al gran duelo entre madridistas y culés. Muchos usuarios interpretaron las palabras como una provocación al Real Madrid , lo que generó una oleada de reacciones y debates en redes sociales.

El joven futbolista azulgrana, entre risas, comparó al equipo Porcinos FC , presidido por Ibai Llanos , con el Real Madrid: “Porcinos roba igual que el Madrid”, dijo Yamal en tono de broma.

A pocas horas del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, una inesperada polémica se desató en redes sociales tras un comentario de Lamine Yamal durante una retransmisión de la Kings League .

Ante la magnitud del revuelo, Ibai Llanos decidió pronunciarse públicamente para aclarar la situación y asumir parte de la responsabilidad. En un vídeo compartido en sus redes, el creador de contenido explicó cómo surgió el contexto en el que Yamal hizo la comparación.

"La que se ha liado hoy con el Clásico y lo que dijo Lamine Yamal creo que, en parte, es culpa mía. Os lo voy a explicar rápido: Lamine tiene un equipo en la Kings League y yo tengo otro. Jugábamos este domingo, pero coincidía con el Clásico, así que pedí a la liga mover el partido al viernes para que Lamine pudiera venir. La idea era hacer un programa divertido, picarnos un poco, decir 'mi equipo es mejor que el tuyo', lo típico. Evidentemente no queríamos Hablar ni del Madrid ni del Barça, pero de repente, en una comparación con Porcinos, soltó lo del Madrid”, relató Ibai.



A pesar de las aclaraciones, el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana futbolero, demostrando una vez más el impacto mediático que pueden tener tanto las estrellas emergentes del fútbol como los creadores de contenido en la era digital.