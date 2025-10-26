  1. Inicio
Frenkie de Jong lanza un dardo a Dani Carvajal por lo que hizo con Lamine Yamal: "Exagerado"

"Lamine Yamal no ha dicho directamente que el Real Madrid roba", defendió el neerlandés a su compañero.

  • 26 de octubre de 2025 a las 16:58 -
  • Agencia EFE
Frenkie de Jong lanza un dardo a Dani Carvajal por lo que hizo con Lamine Yamal: Exagerado

Frenkie de Jong criticó la actitud de Dani Carvajal con Lamine Yamal tras el final del Clásico en el Bernabéu.
Madrid España.

Frenkie De Jong, centrocampista neerlandés del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, calificó de "exagerado" todo lo que ocurrió al final del encuentro, con jugadores blancos corriendo hacia Lamine Yamal, al que defendió de unas declaraciones que su compañero hizo hace unos días y de las que él considera que "no dijo directamente" que su rival "roba".

El Real Madrid, con goles del francés Kylian Mbappé y el británico Jude Bellingham en la primera parte, venció 2-1 al Barcelona, que solo marcó un tanto por medio de Fermín López.

Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona

Al término del partido se montó una tangana en la zona de los banquillos, a la entrada de los vestuarios, en la que jugadores de uno y otro equipo se enzarzaron en declaraciones y aspavientos.

Dani Carvajal reprendió a Lamine Yamal tras el final del partido por lo que dijo en la previa.

"Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron", dijo De Jong, tras el juego.

El neerlandés criticó la actitud de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y la selección española, con su compañero Lamine Yamal y le dejó un dardo al defensa español.

"Le puede hablar por privado si le conoce y no hacer gestos. O llamar por teléfono", apuntó el centrocampista del Barcelona, que también defendió a su compañero, que la pasada semana hizo unas declaraciones en las que dejaba entrever que el Real Madrid podía robar.

"Lamine no ha dicho que roba, directamente no. Está en la Kings League, le crean algo, y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado y puedo entender que estén enfadados pero no ha sido tan grande", concluyó.

