Frenkie de Jong lanza un dardo a Dani Carvajal por lo que hizo con Lamine Yamal: "Exagerado"

Frenkie De Jong, centrocampista neerlandés del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, calificó de "exagerado" todo lo que ocurrió al final del encuentro, con jugadores blancos corriendo hacia Lamine Yamal, al que defendió de unas declaraciones que su compañero hizo hace unos días y de las que él considera que "no dijo directamente" que su rival "roba". El Real Madrid, con goles del francés Kylian Mbappé y el británico Jude Bellingham en la primera parte, venció 2-1 al Barcelona, que solo marcó un tanto por medio de Fermín López.

Al término del partido se montó una tangana en la zona de los banquillos, a la entrada de los vestuarios, en la que jugadores de uno y otro equipo se enzarzaron en declaraciones y aspavientos.

"Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron", dijo De Jong, tras el juego. El neerlandés criticó la actitud de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y la selección española, con su compañero Lamine Yamal y le dejó un dardo al defensa español.

"Si conoces a Lamine, lo puedes llamar. Hacer gestos en el campo..." 🔊



"Lamine Yamal no ha dicho que el Real Madrid roba" 💭



De Jong y los gestos que le han dedicado los jugadores del Real Madrid #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/4IEXhdG4ca — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025