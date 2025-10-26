  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona

El Clásico en el Bernabéu terminó en triulfa cuando los del Real Madrid se fueron a buscar a Lamine Yamal por sus dichos.

Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
1 de 41

Las imágenes que dejó el explosivo Clásico con triunfo del Real Madrid 2-1 contra el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 10 de la Liga Española. ¡El partido terminó en bronca tremenda!
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
2 de 41

El espectacular recibimiento al autobús de los jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
3 de 41

Llenazo en el estadio Santiago Bernabéu. Casi 80 mil aficionados presentes para el Clásico.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
4 de 41

El 11 titular del Real Madrid que mandó Xabi Alonso para el Clásico.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
5 de 41

Los 11 titulares del Barcelona para enfrentar al Real Madrid. Varias bajas en el equipo culé.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
6 de 41

¡Leyenda! El exfutbolista hondureño Julio César 'Rambo' de León no se perdió el Clásico y estuvo en el Santiago Bernabéu apoyando al Real Madrid.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
7 de 41

La primera polémica del partido fue este penal que el árbitro César Soto Grado pitó a favor del Real Madrid por falta de Lamine Yamal a Vinicius. Pero el VAR aviso y se anuló la decisión del juez central.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
8 de 41

Después Kylian Mbappé marcó un golazo y otra vez el VAR revisó la jugada, anulando el gol del francés por un fuera de juego milimétrico.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
9 de 41

Kylian Mbappé no se dio por vencido y tras una asistencia de Jude Bellingham marcó así ante Wojciech Szczęsny el gol del 1-0 para el Real Madrid.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
10 de 41

La celebración de Kylian Mbappé por su nuevo gol con el Real Madrid. Wojciech Szczęsny frustrado.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
11 de 41

El festejo de Kylian Mbappé tras su gol que levantó de sus asientos a los hinchas del Real Madrid. Es el ídolo merengue.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
12 de 41

Los jugadores del Real Madrid celebrando el gol de Kylian Mbappé para el 1-0 contra el Barcelona.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
13 de 41

Lamine Yamal habló antes en la previa y Kylian Mbappé lo humilló hablando en el campo. Así lo celebró el francés.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
14 de 41

Kylian Mbappé celebró en la cara de Lamine Yamal su gol para la ventaja del Real Madrid.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
15 de 41

Arda Güler se equivocó al perder el balón y Fermín López firmó el gol del empate del Barcelona 1-1.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
16 de 41

Fermín López corriendo a festejar su gol ante la frustración de los jugadores del Real Madrid.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
17 de 41

Jude Bellingham empujó al fondo un pase de cabeza de Éder Militao para el 2-1 del Real Madrid ante el Barcelona.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
18 de 41

Dean Huijsen saltó sobre Jude Bellingham para festejar el gol del inglés que significó el del triunfo del Real Madrid.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
19 de 41

"Hey, Jude" se escuchó en el Bernabéu tras el gol de Bellingham para el 2-1 del Real Madrid ante el Barcelona.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
20 de 41

Polémica: el Barcelona reclama una falta con un codazo de Dean Huijsen al rostro de Pau Cubarsí en la jugada del gol de Bellingham. El árbitro y el VAR no dijeron nada.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
21 de 41

Lamine Yamal no tuvo su mejor partido y así se lamentó tras los goles del Real Madrid. El crack de 18 años no la pasó bien en el Bernabéu y terminó pagando caro sus dichos en la previa.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
22 de 41

Hansi Flick no pudo dirigir al Barcelona en el banquillo por estar expulsado y fue visto en un palco del Bernabéu.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
23 de 41

Vinicius hace arder al Barcelona. El brasileño subió esta imagen a su Instagram en la que aparece Pedri sujetándolo de la camiseta ya que no lo pudo parar. El español fue amonestado.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
24 de 41

Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de marcar su doblete y el tercero del Real Madrid con este lanzamiento de penal en el segundo tiempo.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
25 de 41

Pero el disparo del delantero francés lo detuvo el portero polaco Wojciech Szczęsny con esta gran tapada.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
26 de 41

Vinicius protagonizó un calentón tremendo con bronca incluida cuando vio que iba a salir de cambio en el minuto 72.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
27 de 41

Xabi Alonso metió a Rodrygo por Vinicius que salió del campo diciendo de todo. Brutal bronca del brasileño.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
28 de 41

Vinicius pasó a la par de Xabi Alonso que ni lo volteó a ver. El brasileño iba lanzando frases al viento, muy molesto.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
29 de 41

Era tal el enfado de Vinicius que se fue directamente al vestuario del Real Madrid. Minutos después volvió a salir para sentarse en el banquillo.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
30 de 41

Tras el pitazo final del partido, los jugadores del Real Madrid, Vinicius, Mbappé y Bellingham, celebraron de manera eufórica la victoria ante el Barcelona.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
31 de 41

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se fue en busca de Lamine Yamal y le hizo un gesto de que habla mucho, por lo que dijo el azulgrana de que los madridistas "roban y se quejan".
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
32 de 41

Dani Carvajal, compañero de Lamine Yamal en la Selección de España, reprendió al joven jugador del Barcelona.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
33 de 41

El defensa del Real Madrid igualmente se acercó a saludar a Lamine Yamal tras el partido.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
34 de 41

Luego fue el belga Thibaut Courtois quien se fue en busca de Lamine Yamal. Corrió desde su portería hasta el centro del campo donde estaba el jugador del Barcelona.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
35 de 41

Lamine Yamal invitó a Thibaut Courtois a salir del estadio para pelear. Imagen tremenda.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
36 de 41

Vinicius también encaró a Lamine Yamal por sus dichos y le dijo que hable ahora. Al jugador culé no le gustó nada.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
37 de 41

Lamine Yamal era sacado de la cancha y Vinicius le seguía diciendo cosas. Se calentó todo.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
38 de 41

Vinicius también le dijo un par de cosas a su compatriota Raphinha, baja por lesión en el Clásico.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
39 de 41

Los ánimos se calentaron en el final del partido con tremendo zafarrancho entre los jugadores del Real Madrid y Barcelona.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
40 de 41

Todos fueron en busca de Lamine Yamal tras el final del partido. Lo que dijo el español en la previa del partido le pasó factura.
Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona
41 de 41

Los jugadores del Real Madrid festejando el triunfo tras la trifulca.
Cargar más fotos