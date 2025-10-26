Real Madrid festeja, bronca, Lamine invita a pelear a Courtois y Vinicius hace arder al Barcelona

Las imágenes que dejó el explosivo Clásico con triunfo del Real Madrid 2-1 contra el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu por la jornada 10 de la Liga Española. ¡El partido terminó en bronca tremenda!
El espectacular recibimiento al autobús de los jugadores del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Llenazo en el estadio Santiago Bernabéu. Casi 80 mil aficionados presentes para el Clásico.
El 11 titular del Real Madrid que mandó Xabi Alonso para el Clásico.
Los 11 titulares del Barcelona para enfrentar al Real Madrid. Varias bajas en el equipo culé.
¡Leyenda! El exfutbolista hondureño Julio César 'Rambo' de León no se perdió el Clásico y estuvo en el Santiago Bernabéu apoyando al Real Madrid.
La primera polémica del partido fue este penal que el árbitro César Soto Grado pitó a favor del Real Madrid por falta de Lamine Yamal a Vinicius. Pero el VAR aviso y se anuló la decisión del juez central.
Después Kylian Mbappé marcó un golazo y otra vez el VAR revisó la jugada, anulando el gol del francés por un fuera de juego milimétrico.
Kylian Mbappé no se dio por vencido y tras una asistencia de Jude Bellingham marcó así ante Wojciech Szczęsny el gol del 1-0 para el Real Madrid.
La celebración de Kylian Mbappé por su nuevo gol con el Real Madrid. Wojciech Szczęsny frustrado.
El festejo de Kylian Mbappé tras su gol que levantó de sus asientos a los hinchas del Real Madrid. Es el ídolo merengue.
Los jugadores del Real Madrid celebrando el gol de Kylian Mbappé para el 1-0 contra el Barcelona.
Lamine Yamal habló antes en la previa y Kylian Mbappé lo humilló hablando en el campo. Así lo celebró el francés.
Kylian Mbappé celebró en la cara de Lamine Yamal su gol para la ventaja del Real Madrid.
Arda Güler se equivocó al perder el balón y Fermín López firmó el gol del empate del Barcelona 1-1.
Fermín López corriendo a festejar su gol ante la frustración de los jugadores del Real Madrid.
Jude Bellingham empujó al fondo un pase de cabeza de Éder Militao para el 2-1 del Real Madrid ante el Barcelona.
Dean Huijsen saltó sobre Jude Bellingham para festejar el gol del inglés que significó el del triunfo del Real Madrid.
"Hey, Jude" se escuchó en el Bernabéu tras el gol de Bellingham para el 2-1 del Real Madrid ante el Barcelona.
Polémica: el Barcelona reclama una falta con un codazo de Dean Huijsen al rostro de Pau Cubarsí en la jugada del gol de Bellingham. El árbitro y el VAR no dijeron nada.
Lamine Yamal no tuvo su mejor partido y así se lamentó tras los goles del Real Madrid. El crack de 18 años no la pasó bien en el Bernabéu y terminó pagando caro sus dichos en la previa.
Hansi Flick no pudo dirigir al Barcelona en el banquillo por estar expulsado y fue visto en un palco del Bernabéu.
Vinicius hace arder al Barcelona. El brasileño subió esta imagen a su Instagram en la que aparece Pedri sujetándolo de la camiseta ya que no lo pudo parar. El español fue amonestado.
Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de marcar su doblete y el tercero del Real Madrid con este lanzamiento de penal en el segundo tiempo.
Pero el disparo del delantero francés lo detuvo el portero polaco Wojciech Szczęsny con esta gran tapada.
Vinicius protagonizó un calentón tremendo con bronca incluida cuando vio que iba a salir de cambio en el minuto 72.
Xabi Alonso metió a Rodrygo por Vinicius que salió del campo diciendo de todo. Brutal bronca del brasileño.
Vinicius pasó a la par de Xabi Alonso que ni lo volteó a ver. El brasileño iba lanzando frases al viento, muy molesto.
Era tal el enfado de Vinicius que se fue directamente al vestuario del Real Madrid. Minutos después volvió a salir para sentarse en el banquillo.
Tras el pitazo final del partido, los jugadores del Real Madrid, Vinicius, Mbappé y Bellingham, celebraron de manera eufórica la victoria ante el Barcelona.
Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se fue en busca de Lamine Yamal y le hizo un gesto de que habla mucho, por lo que dijo el azulgrana de que los madridistas "roban y se quejan".
Dani Carvajal, compañero de Lamine Yamal en la Selección de España, reprendió al joven jugador del Barcelona.
El defensa del Real Madrid igualmente se acercó a saludar a Lamine Yamal tras el partido.
Luego fue el belga Thibaut Courtois quien se fue en busca de Lamine Yamal. Corrió desde su portería hasta el centro del campo donde estaba el jugador del Barcelona.
Lamine Yamal invitó a Thibaut Courtois a salir del estadio para pelear. Imagen tremenda.
Vinicius también encaró a Lamine Yamal por sus dichos y le dijo que hable ahora. Al jugador culé no le gustó nada.
Lamine Yamal era sacado de la cancha y Vinicius le seguía diciendo cosas. Se calentó todo.
Vinicius también le dijo un par de cosas a su compatriota Raphinha, baja por lesión en el Clásico.
Los ánimos se calentaron en el final del partido con tremendo zafarrancho entre los jugadores del Real Madrid y Barcelona.
Todos fueron en busca de Lamine Yamal tras el final del partido. Lo que dijo el español en la previa del partido le pasó factura.
Los jugadores del Real Madrid festejando el triunfo tras la trifulca.