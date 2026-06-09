Messi se luce en su regreso: Goleada de Argentina previo al Mundial 2026

Alabama, Estados Unidos.

Más allá del triunfo, la gran noticia para la Albiceleste fue el esperado regreso de Lionel Messi , quien volvió a las canchas tras superar una lesión muscular y marcó un gol en apenas unos minutos sobre el terreno de juego.

La Selección Nacional de Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria de 3-0 sobre Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, un resultado que dejó más de una razón para ilusionarse a los campeones del mundo.

Islandia intentó reaccionar con orden defensivo y mucho despliegue físico, pero le costó contener el juego asociado de los sudamericanos. El conjunto europeo apostó por cerrar espacios y evitar una goleada, aunque nunca logró inquietar seriamente a una selección argentina que lució sólida en todas sus líneas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró desde el inicio su intención de dominar el encuentro. Con una mezcla de habituales titulares y jugadores que buscaban ganarse un lugar en la lista definitiva, Argentina asumió el control de la posesión y comenzó a generar peligro sobre el arco islandés. La superioridad se reflejó rápidamente en el marcador gracias a Valentín Barco , quien abrió la cuenta en los primeros minutos y permitió que la Albiceleste manejara el partido con mayor tranquilidad.

La gran expectativa de la noche estaba reservada para Lionel Messi. El capitán comenzó el partido en el banco de suplentes debido a las precauciones tomadas por el cuerpo técnico tras la molestia muscular que lo dejó fuera del amistoso anterior contra Honduras. Sin embargo, cuando ingresó en la segunda mitad, el encuentro cambió por completo. Su presencia elevó el nivel futbolístico del equipo y provocó la ovación de los miles de aficionados presentes en el estadio.

Apenas unos minutos después de entrar al campo, Messi volvió a demostrar su vigencia. Lautaro Martínez fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. El rosarino tomó la responsabilidad, engañó completamente al guardameta islandés y firmó el 2-0 para desatar la celebración albiceleste. El tanto tuvo un valor especial, ya que le permitió convertirse en el jugador más veterano en marcar con la Selección Argentina y seguir ampliando una carrera repleta de récords.

Con Islandia ya resignada, Argentina siguió atacando y encontró el tercer gol en los minutos finales. Una gran acción colectiva terminó con la definición de Thiago Almada, quien aprovechó una asistencia de Messi para sellar el definitivo 3-0 y ponerle broche de oro a la última presentación de la Albiceleste antes de la Copa del Mundo.

La actuación del capitán argentino dejó sensaciones inmejorables. Después de varios días de incertidumbre por su estado físico, Messi respondió con fútbol, liderazgo y un gol que reafirma su importancia dentro del equipo. Además, alcanzó los 911 goles oficiales en su carrera profesional y continúa recortando distancias con Cristiano Ronaldo en la histórica lucha por convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos.

Los números también reflejaron la superioridad de Argentina sobre Islandia durante gran parte del encuentro. De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, la Albiceleste dominó claramente la posesión del balón, controló el ritmo del partido y fue el equipo que más propuso en ataque

Con la victoria ante Islandia, Argentina finaliza su etapa de preparación con buenas sensaciones y ahora centra toda su atención en el Mundial 2026. El conjunto de Scaloni debutará en el Grupo J frente a Argelia, antes de enfrentarse a Austria y Jordania, con la misión de defender el título conquistado en Catar 2022. Y con Messi nuevamente recuperado y marcando diferencias, la ilusión de los argentinos vuelve a estar más viva que nunca.