El fútbol hondureño es salpicado nuevamente por actos de corrupción. En esta ocasión el árbitro central Marlon Díaz denunció amenazas de muerte tras un intento de soborno y esto ha provocado que tome la decisión de salir huyendo de Honduras.

El experimentado colegiado, relató que fue objeto de agresión por el hijo del equipo de los Potros de Olancho FC, club que logró el título de la Liga de Ascenso en diciembre del 2021.

“Yo me voy del país porque ya no siento la garantía de trabajar en el arbitraje, me da pesar y mucho dolor tomar la decisión, es algo que siempre he amado y dejó muchos amigos. Son decisiones que tuve que tomar junto a mi esposa para garantizar la seguridad de ella y la de mi familia que es lo más importante, yo me voy con un gran pesar ya que nunca pensé en irme de esta manera”, comenzó diciendo el árbitro en entrevista con el periodista Jesús Américo Navarrete.

Marlon Díaz relató que todo ocurrió en mayo del 2021 en un partido de semifinales que disputaron Victoria y los Potros de Olancho FC.

“En mayo del 2021 fui a dirigir partidos decisivos a La Ceiba. En un partido fui amenazado y fui objeto de soborno en el juego de ascenso entre Victoria y Olancho FC. Cuando voy camino a La Ceiba recibo la llamada de un directivo de equipo de la Liga Nacional que se llama Javier Martínez, me dice que el partido es muy difícil y que el trabajo está garantizado, que si me llaman más adelante para ofrecerme algo que lo atendiera, que me iban a ofrecer algo bueno”, confesó.

Y añadió: “Posteriormente a la hora me volvieron a llamar y le comuniqué esto a mis compañeros que iba en el viaje y no contesté la llamada. Llegando nosotros a la sede del Victoria estaba dentro de las graderías el hijo del presidente del Olancho FC que no sé su nombre, me dijo cuando estaba calentando que Javier Martínez me mandaba saludos, esto yo le dije a mi visor y al representante de la Comisión que iba conmigo en el viaje”.