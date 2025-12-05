Elecciones Honduras
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
FIFA sorprendió a Donald Trump con nuevo premio en el sorteo del Mundial 2026
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz.
Redacción La Prensa
seguir +
05 de diciembre de 2025 a las 16:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
