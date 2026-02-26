  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Génesis PN sorprende y derrota a Marathón en el estadio Morazán

El Génesis PN dio el batacazo de la jornada 8 al vencer por 1-2 al Marathón y sumar su primer triunfo del Torneo Clausura 2026.

Últimos Videos