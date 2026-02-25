  1. Inicio
Motagua remonta al Juticalpa FC y triunfa en Catacamas

Motagua sigue inspirado tras el Clásico y le ganó de visita por 1-2 al Juticalpa FC con remontada incluida por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. ¡Rodrigo de Olivera no para de anotar!

