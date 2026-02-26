Abaten a El Mencho
UPNFM vence a Platense y celebra su primer triunfo del Clausura 2026
UPNFM se estrena con victoria en el Clausura 2026 al vencer a Platense en la jornada 8 de la Liga Nacional.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 19:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
