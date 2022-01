Olancho FC se pronuncia ante acusaciones del árbitro Marlon Díaz por un intento de soborno

Por esta razón, el experimentado sílbante decidió salir huyendo de Honduras. “Me voy del país, ya no siento la garantía de trabajar en el arbitraje”, dijo.

Reveló Díaz que todo ocurrió en el juego Victoria-Olancho FC en mayo de 2021. “Fui amenazado y fui objeto de soborno en el juego de ascenso. Cuando voy camino a La Ceiba recibo la llamada de un directivo de la Liga Nacional que se llama Javier Martínez, me dice que el partido es muy difícil y que el trabajo está garantizado, que si me llaman más adelante para ofrecerme algo que lo atendiera, que me iban a ofrecer algo bueno”, confesó.

Dicho partido lo perdieron los Potros por 4-1 y quedaron eliminados. “Después de ese juego la gente se metió a la sede, en ese momento el señor aprovechó para meterse y el hijo del presidente del Olancho FC me golpeó el rostro, el presidente del Olancho FC es el señor Samuel García. Él no se iba del camerino, la Policía se retiró y yo me sentí indefenso ya que le miré un arma a él. Tuve que llamar al señor Bueso Mazariegos para que mandara seguridad para poder sacarnos del estadio”.

LO QUE DICEN LOS POTROS

El Olancho FC se ha manifestado con un amplio comunicado firmado por el actual presidente del club Miguel Ángel García Salgado, en el que desmiente lo declarado por Marlon Díaz y asegura que Samuel García no es mandatario de los Potros.