El Fútbol Club Motagua anunció a su segundo fichaje para el Torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras.

La nueva contratación del equipo es el atacante argentino Franco Olego, quien llega procedente del Olimpo de Bahía Blanca de la tercera división de Argentina.

“¡Bienvenido al Nido del Águila! Franco Olego estampó su firma por 1 año con el ¡CICLÓN AZUL!”, informó el equipo capitalino mediante sus redes sociales.

Olego cuenta con 34 años de edad y cuenta con una amplia carrera y en el balompié hondureño será su tercera experiencia en el exterior ya que anteriormente jugó en Bolivia y Ecuador.

“Sinceramente lo de la edad no me fijo, me siento bien, hay jugadores que con menos edad se retiran del fútbol porque el físico les dijo ‘basta’ y en mi caso no. Vengo de jugar en el fútbol ecuatoriano que físicamente es impresionante, estos últimos tres meses estuve en el Olimpo de Bahía Blanca en una categoría que es muy difícil y que también es física y me he sentido bien”, manifestó el artillero.

El nuevo atacante del Motagua marcó tres goles y disputó seis partidos en el 2021.

Franco Olego será la segunda contratación del equipo azul ya que anteriormente ficharon al delantero Ángel Tejeda, quien se unió procedente del Vida.