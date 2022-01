Increíble pero cierto. La Liga Nacional de Honduras analiza suspender la primera jornada del Torneo Clausura 2022.

En un principio estaba estipulado que los cinco partidos de la primera fecha se iban a disputar este sábado 15 de enero, pero los clubes Real España y Motagua han pedido la cancelación de sus juegos.

La máquina cuenta con seis jugadores convocados a la selección de Honduras que enfrentará en amistoso a Colombia, mientras que el cuadro azul tiene cuatro futbolistas en la lista y por lo tanto el reglamento los ampara.

Debido a que en este Clausura 2022 se tiene descenso, el resto de equipos pide igualdad de condiciones y por tal razón analizan no jugar la primera jornada.

“Nos hemos reunido cinco clubes y hemos estado hablando. Se le enviará una comunicación a la Liga para solicitar cordura y sobre todo Fair Play. Hubo una reunión con el técnico Bolillo Gómez en donde dijo que en ningún punto iba a interferir en el campeonato, muchos clubes aseguran que no se ve esa condición y no podré decir si se juega o no la primera jornada”, señaló Rolin Peña, directivo del Marathón, en declaraciones que brindó al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Como consecuencia será en las próximas horas en donde finalmente se definirá lo que pasará para este fin de semana con el arranque del Clausura 2022.