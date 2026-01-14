  1. Inicio
  2. · Deportes

Arbeloa sorprende en su estreno con el Real Madrid y deja fuera a varias figuras

El nuevo técnico del Real Madrid tomó decisiones fuertes y dejó fuera a varias figuras de peso para el duelo ante Albacete por la Copa del Rey.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 09:16 -
  • Agencia EFE
Arbeloa sorprende en su estreno con el Real Madrid y deja fuera a varias figuras

Arbeloa en su primer entrenamiento como entrenador del pirmer equipo del Real Madrid.

 Foto: EFE.
Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, apuesta por la cantera en su primera lista de convocados, con tres novedades como Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios para medirse al Albacete en octavos de final de la Copa del Rey, partido para el que vuelve a ser baja Kylian Mbappé, y en el que concede descanso a jugadores importantes como Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo.

Cinco canteranos, contando a los porteros Fran González y Sergio Mestre, integran la expedición madridista que viaja este miércoles a Albacete para disputar los octavos de final a partido único. Los centrocampistas Cestero, Manuel Ángel y Palacios son novedades, mientras que Thiago Pitarch está descartado.

A las bajas por lesión de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, más la de Brahim Díaz que está disputando la Copa África con Marruecos, se suman con molestias Mbappé, por el esquince de rodilla que le impidió jugar los dos primeros partidos de 2026 y tener unos minutos ante el Barcelona en Yeda, Antonio Rüdiger, también con un problema de rodilla, y Ferland Mendy por un tema muscular.

Crack del Real Madrid se cansa y estalla tras despido de Xabi: "Vaya tontería"

También regresó con molestias de Arabia Saudí el delantero brasileño Rodrygo, al que Arbeloa no fuerza y ​​se queda en Madrid. Los descartes del nuevo técnico madridista son Thibaut Courtois en una competición que seguirá jugando con Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham.

Por el contrario, el uruguayo Fede Valverde que tuvo que ser sustituido el pasado domingo en la final de la Supercopa de España, deja atrás las molestias y viaja a Albacete.

La convocatoria del Real Madrid

Porteros: Lunin, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Joan Martínez y Fran García.

Centrocampistas: Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero, Manual Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo y Mastantuono. EFE

Real Madrid fue claro: Revelan motivos del sorpresivo despido de Xabi

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias