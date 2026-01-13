Real Madrid fue claro: Revelan los motivos del sorpresivo despido de Xabi

El Real Madrid anunció el lunes la inesperada salida de Xabi Alonso y desde España han desvelado los motivos y detonante para quedar fuera del banquillo del cuadro blanco.
Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen. El estratega se va luego de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2).
"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", informó el club en el comunicado.
Durante el mismo lunes, desde España surgieron nuevos detalles sobre esta inesperada salida y uno de los detonantes para que Xabi Alonso no siguiera en el club.
Así se produjo su salida: no hubo dimisión del director técnico y una llamada del club merengue lo aceleró todo; esto es lo que informan desde España sobre la salida del español.
La salida de Xabi Alonso del Real Madrid no fue una dimisión ni una decisión personal. El primer movimiento partió del club, que trasladó al técnico la posibilidad real de poner fin a su etapa tras una temporada marcada por la irregularidad y la falta de resultados.
Aunque el comunicado oficial habló de mutuo acuerdo, la realidad es que Xabi Alonso no tenía intención de abandonar el cargo. Fue el Real Madrid quien lo citó para una reunión en la que se puso su continuidad directamente sobre la mesa.
El club merengue entendía que era necesario un cambio profundo tras un curso sin estabilidad ni una línea clara de crecimiento deportivo bajo el mando del director técnico español.
Real Madrid consideró que el equipo necesitaba un golpe de timón. La dinámica negativa, la ausencia de continuidad y la mala imagen ofrecida en varios tramos del curso generaron dudas internas sobre la viabilidad del proyecto de Xabi Alonso.
Xabi Alonso inició la temporada con fuerza, intentando implantar un nuevo sistema y una idea de juego propia. Apostó por automatismos distintos y una estructura táctica diferente, pero pronto encontró resistencia dentro del vestuario.
La falta de sintonía con parte del vestuario fue uno de los grandes problemas. El entrenador no logró imponer su modelo y, con el paso de los meses, se vio obligado a ceder en sus planteamientos para mantener la estabilidad interna.
En la reunión se abordaron todos los temas: el análisis de la temporada, el presente del equipo y el futuro inmediato del proyecto en el Santiago Bernabéu.
A todo ello se sumaron numerosos problemas físicos. Las lesiones y las ausencias prolongadas de jugadores clave condicionaron seriamente la planificación, obligando a constantes ajustes y dificultando la continuidad en las alineaciones.
Estos contratiempos impidieron que el equipo encontrara regularidad. El Real Madrid encadenó malos resultados y ofreció una imagen pobre en partidos clave, aumentando la presión sobre el banquillo y sobre la figura de Xabi Alonso.
El club llegó a la conclusión de que lo mejor era separar caminos. Entendían que la relación entre entrenador, vestuario y proyecto estaba desgastada y que el cambio era necesario para iniciar una nueva etapa.
Xabi Alonso, pese a no haber provocado la situación, comprendió el mensaje del club. El ruido mediático de las últimas semanas y la sensación de ciclo agotado influyeron decisivamente en su postura final.
El técnico aceptó la propuesta del Real Madrid, asumiendo que la falta de respaldo interno y los resultados hacían muy difícil revertir la situación en el corto plazo, especialmente en un club con una exigencia máxima.
La salida se anunció como un acuerdo consensuado para cuidar la imagen de ambas partes. Sin embargo, el origen de la decisión estuvo claramente en la cúpula del club, que ya no veía viable la continuidad del proyecto.
Otro de los detonantes de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid ha sido la figura de Antonio Pintus.
El deseo de la directiva presidida por Florentino Pérez, ante la preocupación por el estado físico de la plantilla y la plaga de lesiones, era el regreso del preparador físico italiano. No lo aceptó el tolosarra y es un "privilegio" para Álvaro Arbeloa.
Pintus, encargado de la preparación física del Real Madrid en la conquista de cuatro Copas de Europa, fue apartado del primer equipo en junio de 2025 con la llegada de Xabi Alonso al club blanco con su equipo de trabajo. La alta valoración en el club de su labor, propició que no se marchase y asumiese, en un segundo plano, otras labores como supervisor general.