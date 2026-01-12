Real Madrid explica por qué Mbappé hizo gesto antideportivo ante Barcelona

Kylian Mbappé sigue generando revuelo luego de su polémico gesto antideportivo que hizo al ver como Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España.
El FC Barcelona se impuso al Real Madrid 3–2 en la final disputada el 11 de enero de 2026, en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda (Arabia Saudita). Con esa victoria, el club culé consiguió su 16ª Supercopa de España, ampliando su récord como el club que más veces ha ganado este torneo.
El FC Barcelona le hizo un pasillo al Real Madrid, pero Mbappé le ordenó a sus compañeros que no lo hicieran.
La final de la Supercopa de España dejó una escena que desató controversia más allá del resultado deportivo. El plantel de Real Madrid, encabezado por Kylian Mbappé, no realizó el tradicional pasillo de campeón al Barcelona tras la victoria azulgrana. La situación generó debate en el entorno futbolístico español y expuso versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en el estadio.
Luego de recibir la medalla de subcampeón, el delantero francés le comentó algo a sus compañeros y estos decidieron no realizar el habitual pasillo al Barça que los reconoce como los campeones del torneo.
Una imagen que ha generado todo tipo de reacciones a través de las redes sociales, ya que diferentes medios catalanes han criticado la actitud de Mbappé tras perder el primer título de la temporada contra el eterno rival.
El gesto de Mbappé está dando de qué hablar en España ya que lo catalogan como de antideportivo por no reconocer la superiordad del Barcelona.
El gesto fue percibido como un desaire por parte del Real Madrid hacia el campeón, ya que minutos antes, el equipo dirigido por Hansi Flick sí formó el pasillo de honor cuando el rival recogió la medalla de subcampeón. Esta diferencia de actitudes alimentó la polémica y amplificó el impacto de la escena en redes sociales y medios especializados.
La acción de Mbappé sigue provocando diversos comentarios y este lunes llegan noticias sobre esa acción.
La versión oficial del Real Madrid, según indicó el periódico Sport, difiere de lo que muestran las imágenes. Según explicó el periodista Alfredo Martínez, el club sostiene que actuó bajo instrucciones de la Federación Española de Fútbol, que habría solicitado a los jugadores desplazarse a otra zona para evitar obstaculizar el tiro de cámara.
Por ese motivo, según la institución blanca, no se realizó el pasillo al Barcelona en la ceremonia.
"El Real Madrid dice que es la Federación quien les dice que se vayan a otra zona porque estaban en el tiro de cámara y por eso no hacen el pasillo", explicó el comunicador de 'Onda Cero' por medio de su cuenta en X.
El episodio provocó malestar en el entorno azulgrana. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, cuestionó la actitud del delantero francés y del plantel rival. “Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”, expresó Laporta en diálogo con Rac-1.
Lo sucedido no ha sentado nada bien al barcelonismo y resulta extraño viniendo de Mbappé, que no acostumbra a tener estos comportamientos. El delantero del Real Madrid salió desde el banquillo para jugar el último tramo de la final y pasó bastante desapercibido. Apenas dejó una acción defensiva con Lamine Yamal, protagonizó la expulsión de Frenkie De Jong y tiró un centro que Asencio perdonó en el añadido.
Los jugadores culés hicieron el pasillo como reconocimiento al subcampeón pero, después, se vio como hasta tres veces el atacante francés instaba a sus compañeros a no aplaudir a los blaugrana y a retirarse de la escena de entrega de los premios de la final de la Supercopa.
En el plano deportivo, el Barcelona amplió su palmarés como el club más laureado de la Supercopa de España al vencer por 3-2 al Real Madrid. Con esta conquista, el conjunto catalán suma 16 títulos en la competencia, aumentando la distancia sobre su clásico rival, que acumula 13