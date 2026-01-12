Real Madrid explica por qué Mbappé hizo gesto antideportivo ante Barcelona

El episodio provocó malestar en el entorno azulgrana. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, cuestionó la actitud del delantero francés y del plantel rival. “Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”, expresó Laporta en diálogo con Rac-1.