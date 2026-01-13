  1. Inicio
  2. · Deportes

Crack del Real Madrid se cansa y estalla tras despido de Xabi: "Vaya tontería"

Una de las figuras del Real Madrid ha estallado y se ha pronunciado tras la salida de Xabi Alonso como DT del equipo.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 16:45 -
  • Agencia EFE
Crack del Real Madrid se cansa y estalla tras despido de Xabi: Vaya tontería

Xabi Alonso dejó de ser entrenador del Real Madrid desde el pasado lunes 12 de enero.
Madrid, España.

El inglés Jude Bellingham negó este martes que tenga una mala relación con el ya exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, destuido el lunes y reemplazado por Álvaro Arbeloa, y le dice a sus seguidores que no crean todo lo que leen.

"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad salga a la luz con su tiempo. Pero sinceramente... Vaya tontería", escribió Belingham en su app para móvil 'JB5'.

Sobre esta situación expresó lo siguiente: "Siento verdadera pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'".

Real Madrid fue claro: Revelan motivos del sorpresivo despido de Xabi

"No creas todo lo que lees, de vez en cuando estos deben ser responsables de difundir este tipo de desinformación dañina para generar clics y controversia adicional", agrega en respuesta a una entrada e la red X en el que se asegura que el vestuarios del Real Madrid está dividido, con el inglés en el bando de los jugadores que no creían en Xabi Alonso.

Jude Bellingham fue este martes uno de los últimos jugadores del Real Madrid que se despidieron en redes sociales con un mensaje hacia Xabi Alonso, un día después de que fuese destituido.

"Gracias mister, ha sido un placer. Todo lo mejor para el futuro", publicó Bellingham en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos con Xabi Alonso.

Real Madrid ya fichó, Xabi en la órbita inglesa y crack regresa al Barça

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias