Crack del Real Madrid se cansa y estalla tras despido de Xabi: "Vaya tontería"

Madrid, España.

El inglés Jude Bellingham negó este martes que tenga una mala relación con el ya exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, destuido el lunes y reemplazado por Álvaro Arbeloa, y le dice a sus seguidores que no crean todo lo que leen.

"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad salga a la luz con su tiempo. Pero sinceramente... Vaya tontería", escribió Belingham en su app para móvil 'JB5'.

Sobre esta situación expresó lo siguiente: "Siento verdadera pena por las personas que se aferran a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'".