Real Madrid ya fichó, Xabi en la órbita inglesa y crack regresa al Barcelona

Las operaciones del mercado de invierno siguen activas: Barcelona hizo oficial a Cancelo, algunos jugadores cambian de equipo y Arbeloa con primer fichaje en Real Madrid.
El Fenerbahçe ya ha presentado su propuesta inicial de contrato al entorno de N’Golo Kanté. La primera reunión se celebró hoy y estuvo centrada en los términos personales.
Cancelo ya es jugador de Barcelona de maner oficial. El lateral portugués llega cedido desde el Al Hilal.
Cancelo fue contundente con su decisión: solo quería jugar en el Barcelona.
El Atalanta tiene todo listo para incorporar a Giacomo Raspadori desde el Atlético, después de alcanzar un acuerdo definitivo tras negociaciones relámpago durante la noche.
La AS Roma ha alcanzado un acuerdo para fichar al delantero de 18 años Robinio Vaz, procedente del Olympique de Marsella.
Jürgen Klopp ha descartado por completo la posibilidad de dirigir al Real Madrid. El técnico alemán afirmó que el interés le sorprendió, pero dejó claro que no existe ninguna relación con el club blanco.
El Manchester City estaría preparando una oferta para fichar a Marc Guéhi desde el Crystal Palace, con una propuesta que no superaría los 40 millones de euros.
Cabe destacar que el Bayern Múnich también sigue muy atento al defensor inglés y no ha abandonado la carrera por su fichaje.
Bernardo Silva podría salir del Manchester City para continuar su carrera en la Serie A. Juventus y Como han mostrado un fuerte interés en el centrocampista portugués.
Lucas Paquetá ha aceptado de forma sorprendente la posibilidad de regresar al Flamengo. Ya existe un acuerdo en términos personales, aunque aún se espera la postura del West Ham, que insiste en retener al jugador hasta junio. Las negociaciones siguen en curso.
El Chiringuito informa que el Atalanta sigue muy de cerca al hondureño Kervin Arriaga, aunque el Genoa continúa liderando la puja. La gran sorpresa es que un club de la Premier League se ha movido en las últimas horas para intentar ficharlo.
Según Fabrizio Romano, Conor Gallagher ha dado luz verde para convertirse en nuevo jugador del Tottenham. Los Spurs pagarán 40 millones de euros para imponerse al Aston Villa, que también estaba interesado en el mediocampista.
De acuerdo con las principales casas de apuestas, Xabi Alonso es el máximo favorito para reemplazar a Arne Slot como entrenador del Liverpool la próxima temporada.
La Juventus quiere incorporar a Óscar Mingueza y es uno de los cinco clubes interesados en el lateral catalán.
Álvaro Arbeloa ha comenzado a realizar sus primeros movimientos como entrenador del Real Madrid. Según Diario AS, incorporaría a Diego López a su cuerpo técnico. El exguardameta, retirado en 2023, regresaría al club en un rol técnico vinculado al trabajo con los porteros.
Fabián Ruiz está muy cerca de renovar su contrato con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2029, a falta de ultimar algunos detalles finales.
El Manchester United ha anunciado de manera oficial a Michael Carrick como nuevo entrenador interino del primer equipo.