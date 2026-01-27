Arbeloa le responde a Mourinho y hace petición a crack previo a Champions

Lisboa, Portugal.

"Nunca me gusta hablar de supuestos", respondió sin valorar si aceptaría ser el segundo de Mourinho . "Sé lo que Jose supuso en la décima Copa de Europa de Europa y todo lo que vino después. No le puedo quitar mérito al trabajo de Carlo y de Zizou después, pero las bases de todo lo que llegó esos años las puso Mou. Es algo que tengo dentro de mí y también esta dentro del club. Mourinho es, fue y será 'uno di noi'", aseguró.

En una comparecencia en la sala de prensa del estadio Da Luz con Mourinho como eje central, en vísperas del reencuentro con Arbeloa en el Benfica-Real Madrid de la última jornada de la liguilla de la Liga de Campeones, el actual técnico madridista esquivó en dos ocasiones la pregunta directa de medios portugueses sobre un posible regreso de 'Mou'.

Álvaro Arbeloa , técnico del Real Madrid, se rindió en elogios hacia Mourinho , técnico que marcó su carrera como jugador en los tres años compartidos en la casa blanca, al que responsabilizó del éxito tras su salida con la conquista de varias Copas de Europa, y afirmó que el portugués "es, fue y será 'uno di noi'".

Antes de la rueda de prensa de Arbeloa, el técnico portugués dedicó buenas palabras al que fuera su jugador y uno de sus grandes defensores en el vestuario entre 2010 y 2013.

"No me perdí ninguna de sus ruedas de prensa como jugador, que las poníamos en el vestuario, y hoy la he visto. Es un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí. Estoy emocionado y feliz porque Jose ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles. Ha sido muy importante en lo personal durante mi carrera y hoy le considero un gran amigo. Agradezco sus palabras y tengo ganas de darle un fuerte abrazo mañana", dijo.

Arbeloa repitió una frase de su presentación, al admitir que Mourinho es una inspiración pero su intención es hacerse su propio sello y su camino como entrenador.

"Es un espejo, por supuesto, pero como dije el primer día, es imposible, no habrá nunca nadie como Jose y cualquiera que le quiera imitar, va a fracasar. Así lo entiendo. Mi éxito será ser yo mismo y en ser Álvaro Arbeloa hay una influencia importante de lo que fue Jose en mí, lo que significó y todo lo que aprendí a nivel táctico y comunicativo", confesó.

Su petición a Bellingham: "No es que haya sido una sorpresa, pero desde el primer día he visto un jugador con una calidad y unas condiciones excepcionales. Algo que de cerca sorprende aún más. Pero más allá, he visto a un líder. El otro día, habían pasado 48 horas después de un partido y le dije: 'yo esto no lo suelo decir nunca, pero deja de correr'. El rendimiento que está mostrando en los entrenamientos, su implicación y liderazgo... estoy muy orgulloso de su nivel y de tener a un jugador como él. Es capaz de hacer muchas cosas: rompe al espacio, lee lo que necesita el partido, tiene un gran golpeo. Es joven, pero tiene muchísima experiencia. Y va a ser la piedra angular de este Real Madrid durante muchísimos años".