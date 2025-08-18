Ancelotti toma decisión con Vinicius en Brasil: Neymar recibe noticias

São Paulo, Brasil.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dará descanso a Vinicius Jr. y no lo convocará para el partido de la Canarinha contra Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este lunes el portal 'Ge'.

Vini Jr. no figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de las eliminatorias mundialistas, enviada este fin de semana a la FIFA y a los clubes de fútbol, por lo que no podrá ser convocado, según el medio deportivo.

El delantero del Real Madrid tiene un partido de sanción por acumular dos tarjetas amarillas, por lo que ya sabía que no podría jugar el próximo encuentro de Brasil, contra Chile en el Maracaná el próximo 4 de septiembre.