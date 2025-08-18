  1. Inicio
Ancelotti toma decisión con Vinicius en Brasil: Neymar recibe noticias

El entrenador italiano ha anunciado su prelista para los juegos de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026

  • 18 de agosto de 2025 a las 16:11 -
  • Agencia EFE
Ancelotti ha tomado decisión con Vinicius de cara a los juegos en las Eliminatorias para el Mundial del 2026.
São Paulo, Brasil.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dará descanso a Vinicius Jr. y no lo convocará para el partido de la Canarinha contra Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este lunes el portal 'Ge'.

Vini Jr. no figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de las eliminatorias mundialistas, enviada este fin de semana a la FIFA y a los clubes de fútbol, por lo que no podrá ser convocado, según el medio deportivo.

El delantero del Real Madrid tiene un partido de sanción por acumular dos tarjetas amarillas, por lo que ya sabía que no podría jugar el próximo encuentro de Brasil, contra Chile en el Maracaná el próximo 4 de septiembre.

Sí podría haber sido convocado para la visita a Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias, que se disputará el día 9 de septiembre en El Alto, pero Ancelotti decidió darle descanso.

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão, ausentes en la primera convocatoria de Ancelotti, el pasado junio, por lesiones.

Ancelotti anunciará la lista de convocados el próximo 25 de agosto en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.

Brasil ya está clasificado al Mundial de 2026, mientras que Chile está eliminado y Bolivia ocupa el octavo puesto en la tabla, con 17 puntos, uno por debajo de Venezuela, que ocupa el puesto de la repesca.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

