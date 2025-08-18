Xabi le responde a Rodrygo, nuevo crack para Real Madrid y City rechaza millones

Xabi Alonso se pronuncia sobre el futuro de Rodrygo: "Cuento con todos los que estamos y quiero que estén todos al cien por cien. Lo necesitamos, que el equipo funcione con toda la gente con energía y actitud necesaria", dijo ante la posibilidad de que algún jugador como Rodrygo o Dani Ceballos puedan salir del Real Madrid en los días que restan de mercado veraniego.