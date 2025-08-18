Xabi le responde a Rodrygo, nuevo crack para Real Madrid y City rechaza millones

Conoce los últimos fichajes, rumores y salidas en el mercado de pases internacional de este lunes 18 de agosto.
OFICIAL // El delantero caboverdiano Sebastien Haller, que jugó parte de la pasada temporada en el Leganés, antes de recalar cedido en el Utrecht, ha fichado definitivamente por el club neerlandés, informó este lunes la entidad de los Países Bajos y el Borussia Dortmund alemán, al que pertenecía.
OFICIAL / Liverpool confirmó la salida permanente de Ben Doak, delantero de 19 años que ahora jugará con el Bournemouth. Negocio redondo para los 'Reds', que lo compraron por 700 mil euros en 2023 y lo venden por 28 millones. El futbolista solo había disputado tres partidos oficiales en Premier League.
CONFIRMADO // Fabrizio Romano adelanta que Leon Bailey se unirá a las filas del AS Roma por 22 millones de euros. Llega procedente del Aston Villa.
Nueva baja del City. Sverre Nypan dejará al equipo de Guardiola y se sumará al Middlesbrough como cedido.
Informan que Jadon Sancho ha rechazado la propuesta de la AS Roma. El Manchester United estaba dispuesto a recibir 20 millones de euros, pero el jugador se ha negado a la propuesta.
OFICIAL // El Elche ha incorporado a su plantilla para la próxima temporada, con opción a otra más, al delantero portugués André Silva, que procede del RB Leipzig, según confirmó este lunes el club alicantino.
OFICIAL // Alberth Elis fue anunciado como nuevo jugador del Marítimo de la Segunda División portuguesa. El delantero hondureño firmó por una temporada y lo último que se informa este lunes es que lucirá el dorsal número 9.
OFICIAL // El central marfileño Eric Bailly es nuevo jugador del Real Oviedo y firma por dos temporadas con el club azul, en lo que será su tercera etapa en un equipo de la Primera División española.
Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig, informa a'Sky Sport'sobre futuro de Xavi Simons: "Cuando ha sido beneficioso para todas las partes, en el pasado hemos facilitado traspasos de jugadores. Actualmente, no es el caso, y si nada cambia, Xavi seguirá siendo jugador del RB Leipzig"
OFICIAL // El RCD Mallorca ha hecho oficial la llegada del central albano Marash Kumbulla procedente de la Roma en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra, tal y como especifica el conjunto italiano en su comunicado.
OFICIAL // El argentino Cristian 'Cuti' Romero, que fue nombrado capitán antes de la Supercopa europea perdida por el Tottenham ante el París Saint-Germain, ha renovado su unión con un "nuevo contrato a largo plazo", aunque no precisó la duración del mismo, informó este lunes el club inglés.
Pese a los rumores que situaban al central fuera de los 'Spurs' este verano, con un supuesto interés del Atlético de Madrid, el jugador de 27 años amplió su vinculación con el conjunto inglés.
OFICIAL // Nicola Zalewski se convierte en nuevo jugador del Atalanta. Llega procedente del Inter de Milán.
OFICIAL // El guardameta eslovaco Dominik Greif se marcha traspasado al Olympique de Lyon y pone punto y final a su trayectoria en el RCD Mallorca tras cuatro temporadas vistiendo la camiseta color bermellón.
OFICIAL // El Tottenham ha anunciado la renovación de Djed Spence; esto luego de la ampliación del contrato del Cuti.
Xabi Alonso se pronuncia sobre el futuro de Rodrygo: "Cuento con todos los que estamos y quiero que estén todos al cien por cien. Lo necesitamos, que el equipo funcione con toda la gente con energía y actitud necesaria", dijo ante la posibilidad de que algún jugador como Rodrygo o Dani Ceballos puedan salir del Real Madrid en los días que restan de mercado veraniego.
El Manchester City y Galatasaray siguen en negociaciones por el fichaje de Ederson. El club rechazó una primera oferta de 10 millones de euros y pide unos 25 millones, aunque ambos intentan llegar a un acuerdo.
Nuevo crack para el Real Madrid. El club blanco deja las puertas abiertas para reforzar el mediocampo y Ibrahima Konaté es una de las opciones.