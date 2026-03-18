Said Martínez en cancha: América sufre, pero avanza en la Champions de Concacaf

Ciudad de México, México.

El América del fútbol mexicano empató este miércoles 1-1 con el Philadelphia Union para clasificar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf en los que se medirá al Nashville SC de la MLS. Las Águilas se impusieron con marcador global de 2-1, luego de que la semana pasada ganaron por 0-1 en el juego de ida de los octavos de final. El brasileño Rodrigo Dourado anotó por el local; el venezolano Jesús Bueno igualó de penalti para el visitante.

Philadelphia intentó ir al frente desde el inicio, lo que le costó ser sorprendido. Al minuto seis, las Águilas hicieron el 1-0 gracias a un centro por izquierda que Rodrigo Dourado remató de cabeza dentro del área. El local dominó ampliamente y tuvo en los botines del uruguayo Brian Rodríguez y del estadounidense Alejandro Zendejas opciones para ampliar el marcador, pero ambos fallaron en la definición. En el segundo tiempo, Zendejas derribó dentro del área a Francis Westfield; el árbitro marcó penalti que Jesús Bueno ejecutó a la derecha de Rodolfo Cota para empatar el juego al 49. El partido estuvo marcado por la presencia del árbitro hondureño Said Martínez, protagonista de varias decisiones que generaron discusión entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Ficha técnica:

1. América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Sebastián Cáceres (Ramón Juárez, m.45), Aaron Mejía, Cristian Borja; Raphael Veiga (Jonathan dos Santos, m.84), Rodrigo Dourado, Brian Rodríguez (Vinicuis Lima, m.71), Erick Sánchez; Alejandro Zendejas (Thiago Espinoza, m.71), Patricio Salas (Raúl Zúñiga, m.71). Entrenador: André Jardine. 1. Philadelphia: Andrew Rick; Geiner Martínez (Francis Westfield, m.45), Japhet Sery (Philippe Ndinga, m.81), Nathan Harriel, Owethu Makhanaya; Jovan Lukic, Cavan Sullivan (Danley Jean-jacques, m.63), Jesús Bueno, Indiana Vassilev (Malik Jakupovic, m.72); Milan Iloski, Stas Korzeniowski (Bruno Damiani, m.45). Entrenador: Bradley Camell. Goles: 1-0, m.6: Dourado. 1-1, m.49: Bueno.