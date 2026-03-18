¿Cristiano Ronaldo jugará en México? Al Nassr anuncia decisión final

Ciudad de México, México.

La figura de Cristiano Ronaldo vuelve a acaparar titulares, esta vez por una combinación de preocupación y expectativa: su estado físico tras estar lesionado y la posibilidad de verlo en México con la Selección Nacional de Portugal. El atacante luso, de 41 años de edad, atraviesa un periodo de recuperación tras presentar molestias en el tendón de la corva mientras defendía la camiseta de su equipo Al-Nassr. A raíz de esta situación, el artillero no ha tenido actividad desde el pasado 28 de febrero, lo que ha generado incertidumbre sobre su disponibilidad para el encuentro ante el combinado mexicano.

Ante esta situación, el DT de Al Nassr, Jorge Jesús, ha dado un contundente mensaje que ha provocado diversos comentarios en todo México. El timonel del Al Nassr habló sobre la lesión de Cristiano Ronaldo y de paso de Mané, señalando que deben estar hasta después del parón internacional y no antes, por lo que espera que Portugal no le dé minutos al Bicho en su compromiso en México. “Ronaldo y Mané deberían volver tras el parón internacional. Todo el mundo sabe que son grandes jugadores, pero estarán fuera durante un tiempo. Mané sintió molestias hace unos días y decidimos dejarlo fuera; estará en forma tras el parón”, señaló Jorge Jesús. Cristiano Ronaldo podría ser convocado por Portugal y jugar algunos minutos, prácticamente sólo para hacer presencia, ya que según medios de aquel país, si no lo hace, sería una pérdida económica para la federación. "De no estar y jugar unos minutos aunque sea, la federación lusa perdería hasta un 20 por ciento de los emolumentos acordados", publicó el diario de Portugal, Correio da Manha.

Por ahora, la expectativa crece. México podría convertirse en el escenario donde Cristiano Ronaldo vuelva a demostrar su vigencia con la camiseta de su selección, siempre y cuando su físico responda y las condiciones sean favorables.

Fecha y detalles del México vs Portugal

Cabe señalar que el amistoso entre las selecciones de México y Portugal se realizará el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, como parte de la esperada reinauguración del mítico recinto de cara al Mundial 2026. El duelo también tiene un significado simbólico importante. Funcionará como una “prueba de fuego” para evaluar la operatividad del estadio tras las renovaciones, que incluyen mejoras en infraestructura, áreas de hospitalidad y modernización general del recinto.