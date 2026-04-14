Fracaso del América: eliminado de la Champions de Concacaf por un rival con sellos hondureños

Ciudad de México, México.

Noche de sorpresa, tensión y decepción en el mítico Estadio Banorte (antes Azteca). El poderoso Club América de México sufrió un duro golpe al quedar eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf tras caer 0-1 ante Nashville SC, consumando uno de los resultados más inesperados del torneo. Luego del empate sin goles en el partido de ida, las Águilas llegaban a su casa con el cartel de favoritas y la obligación de imponer su jerarquía. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que los pronósticos no juegan, y el conjunto estadounidense firmó una actuación sólida, inteligente y efectiva para silenciar a uno de los escenarios más emblemáticos del continente.

Desde el inicio del encuentro, América intentó asumir el protagonismo con posesión de balón y constantes aproximaciones al área rival. No obstante, se encontró con un Nashville bien plantado en defensa, ordenado en todas sus líneas y dispuesto a aprovechar cualquier error. En ese esquema, destacó la labor del hondureño Andy Najar, quien fue titular y disputó todo el compromiso, mostrando seguridad, disciplina táctica y firmeza en cada intervención defensiva. El momento clave del partido llegó al minuto 50. Hany Mukhtar aprovechó un espacio dentro del área, se perfiló desde un costado y sacó un remate preciso que venció al arquero americanista, desatando la euforia del conjunto visitante. Ese gol no solo rompió el equilibrio del marcador, sino que también golpeó anímicamente al equipo mexicano, que a partir de entonces jugó con más desesperación que claridad.

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Con el marcador en contra, América se volcó completamente al ataque. Los intentos fueron constantes, pero carecieron de contundencia y precisión en los metros finales. Nashville, por su parte, resistió con orden y sacrificio, cerrando espacios y enfriando el ritmo del partido cada vez que fue necesario. Al minuto 70 ingresó el también hondureño Bryan Acosta, quien aportó equilibrio en el mediocampo y ayudó a sostener el resultado en los minutos finales, donde la presión del conjunto local fue más intensa, pero igualmente ineficaz.

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El pitazo final desató la sorpresa total en el estadio. Los aficionados del América, que llegaron en gran número esperando una clasificación, reaccionaron con silbidos y muestras de desaprobación ante lo que consideran un fracaso rotundo, especialmente por el favoritismo con el que contaba el equipo en la competición.

Del otro lado, Nashville celebró a lo grande una clasificación histórica a las semifinales, respaldada por una actuación colectiva impecable y el aporte destacado de los catrachos Najar y Acosta. Ahora, el conjunto de la MLS espera al ganador de la serie entre Seattle Sounders y Tigres UANL, una llave que se mantiene abierta pese a la ventaja inicial del equipo mexicano. Así, lo que parecía una noche de trámite para América terminó convirtiéndose en una pesadilla. La Concachampions se queda sin uno de sus grandes candidatos, mientras Nashville escribe una de las páginas más importantes de su historia internacional. La próxima cita para el América será contra el Toluca el sábado por la jornada 15 de la Liga MX mientras que el Nashville visitará al Atlanta United por la MLS.

FICHA TÉCNICA: