Nashville de Andy Najar empata ante América en la Champions de Concacaf

El Nashville salió mejor y gozó de las mejores oportunidades, pero América fue entrando al partido con el paso de los minutos, aunque sin acierto en los metros finales.

La eliminatoria se resolverá de aquí una semana, en el partido de vuelta en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Nashville y América empataron este martes 0-0 en Estados Unidos en partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El peligro en Nashville pasó por las botas del argentino Cristian Espinoza, del alemán Hany Mukhtar y del inglés Sam Surridge, pero las Águilas, además de dar un paso al frente, también cerraron bien su área.

El arquero local, Brian Schwake, tuvo que salvar disparos de los mexicanos Álex Zendejas e Isaías Violante.

Los hombres de BJ Callaghan pasan por un gran momento de forma: son líderes en la Conferencia Este en la MLS y vienen de dar la campanada en octavos de final eliminando nada más y nada menos que al Inter Miami de Lionel Messi.

El 0-0 que firmaron hoy Nashville y América fue el mismo resultado que el Inter Miami se llevó del Geodis Park en los cuartos de final, empatando también en la vuelta, pero haciendo valer el valor doble del gol como visitante para pasar la eliminatoria.

Las Águilas, sextas en la Liga MX, deberán salir a por la victoria en México para que no les pase lo mismo que al Inter Miami. Cualquier empate con goles pondrá al Nashville en las primeras semifinales de la Concacaf de su historia.

Los dos precedentes que existen entre los dos equipos, ambos en la Leagues Cup, son favorables al Nashville.