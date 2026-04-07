La Bicolor jugaría amistosos de lujo ante tres selecciones mundialistas

La Selección de Honduras aprovechará la fecha FIFA previa al Mundial para hacer su Copa del Mundo de amistosos y es por ello que la FFH trabaja en la elaboración de los próximos fogueos del cuadro hondureño.
El primer duelo amistoso que la 'H' tuvo al frente de José Francisco Molina fue contra Perú en Butarque, un empate 2-2 que dejó buenas sensaciones de cara a lo que se viene para el combinado hondureño.
Ante ello, en la víspera de la Copa del Mundo, Honduras podría tener hasta tres juegos amistosos contra selecciones clasificadas a la próxima cita mundialista, aunque de momento con fecha por confirmar.
Medios ecuatorianos han informado en las últimas horas que el equipo de José Francisco Molina tendrá como rival a la Ecuador de Sebastián Beccacece, selección mundialista que promete hacer un buen papel en el certamen.
La Argentina de Leo Messi , la actual campeona del mundo, es el rival que más fijo tiene la 'H' para la fecha FIFA de junio de 2026, con días entre el 5 y 7 y con sede tentativa en Texas.
También existe la posibilidad de que Honduras viaje a Nueva Jersey para disputar un juego ante Marruecos , selección que comparte grupo con Haití, Escocia y Brasil . Este partido podría ser en esa misma sede. Cabe destacar que los marroquíes también fueron ofrecidos a Guatemala para un amistoso.