La Bicolor jugaría amistosos de lujo ante tres selecciones mundialistas

La Selección de Honduras aprovechará la fecha FIFA previa al Mundial para hacer su Copa del Mundo de amistosos y es por ello que la FFH trabaja en la elaboración de los próximos fogueos del cuadro hondureño.

El primer duelo amistoso que la 'H' tuvo al frente de José Francisco Molina fue contra Perú en Butarque, un empate 2-2 que dejó buenas sensaciones de cara a lo que se viene para el combinado hondureño.

Ante ello, en la víspera de la Copa del Mundo, Honduras podría tener hasta tres juegos amistosos contra selecciones clasificadas a la próxima cita mundialista, aunque de momento con fecha por confirmar.