Honduras tendrá amplia representación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Tegucigalpa, Honduras.

El Comité Olímpico Hondureño, COH, se encuentra en plena confirmación de la delegación de atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, consolidando una de las representaciones más completas del país en este evento regional. Santo Domingo, República Dominicana, será la sede desde el 24 de julio al 8 de agosto y que tendrá la presencia de alrededor de 6 mil participantes. Desde el COH avisan que confía en una cifra de no menos de 80 atletas catrachos que competirán en alrededor de 20 deportes.

La delegación hondureña abarcará una diversidad importante de disciplinas, lo que evidencia el avance en la preparación y clasificación de atletas en distintas áreas. Este número también marca un paso significativo en comparación con ediciones anteriores, mostrando una mayor proyección y competitividad en el ámbito regional. Con este grupo de deportistas, Honduras buscará destacar y mejorar sus registros históricos en la competencia, apostando por el talento emergente y la experiencia de figuras consolidadas. La preparación previa y el respaldo institucional serán claves para afrontar un reto que ilusiona al deporte catracho de cara al 2026. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, forma parte de la continuación del ciclo con destino a los Juegos Panamericanos 2027 en Lima, Perú y posteriormente en Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

VAN CLASIFICANDO POCO A POCO

El Comité Olímpico Hondureño, COH, destaca en sus redes sociales los atletas que han ido clasificando en los últimos meses. Como el caso de los deportes: Tenis de mesa, taekwondo, boxeo, gimnasia y natación. Sin embargo, muchos clasificaron desde los pasados Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025. Irving Zavala logró su boleto en individual masculino de tenis de mesa y se unió a las clasificadas que conforman la selección femenina de esta disciplina, integrada por Ximena Chávez, Marina Matute, Valerie Godoy y Eilym Miranda. La gimnasta hondureña Lily Guevara firmó su boleto a Santo Domingo con una sobresaliente actuación en el Open de Luxemburgo 2026 y se clasificó a la final en el aparato de barra de equilibrio (viga) dentro de la categoría senior.