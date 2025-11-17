Amado Guevara revela lo que debe hacer Honduras ante Costa Rica; su consejo

San Pedro Sula, Honduras.

Con referencia a la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, que se vive con los mismos brillos, Amado Guevara recuerda el ambiente luego de perder ese partido clave en 2010 contra Estados Unidos y cómo fue la recuperación emocional: “Necesitábamos ganar, igual que ahora. Pero son diferentes momentos y escenarios. Aquí lo importante es cómo recuperar al equipo anímicamente, darle vuelta a esa página y preparar el juego clave”.

Sobre la mala experiencia reciente, la derrota contra Nicaragua , Guevara plantea un mensaje de renovación: “Honduras tiene que dar vuelta esa página, eso ya es historia. Depende de nosotros, si ganamos ese debe ser el primer resultado y muchas posibilidades tendremos para lograr la clasificación directa”. Para él, el equipo debe mirar hacia adelante.

La Selección de Honduras vive uno de sus momentos más decisivos en la eliminatoria rumbo al Mundial de United 2026 . En el segmento La Voz del Experto de DIEZ, Amado Guevara, excapitán y voz autorizada, analizó con claridad la situación del equipo, los retos inmediatos y la presión que implica una posible eliminación

El Lobo tiene plena seguridad en un detalle y es que confía en la experiencia de Reinaldo Rueda: “El profe conoce este escenario, sabe cómo manejarlo. Mañana Honduras llegará limpia de lo malo que se hizo en el partido anterior y tratará de corregir esos errores”.

Acerca de las opciones matemáticas y confianza, expresa: “Cuando digo que dependemos de nosotros mismos, es porque ganar nos pone en una muy buena posición. Honduras puede clasificar, ya lo hemos hecho en otras veces. Ganar en Costa Rica no sería nada nuevo para Honduras”.

Al analizar al rival, señala la presión que sienten los ticos: “Costa Rica es el equipo más obligado porque juega en casa y si no gana queda fuera. Honduras debe ser inteligente y detectar esos momentos para aprovechar”.

En cuanto a los puntos fuertes y vulnerabilidades del rival, el capitán del 2010 dice: “Es un equipo muy disciplinado que sabe atacar, aunque le ha costado en volumen de ataque. La presión emocional en su gente puede ser una debilidad que Honduras debe aprovechar”.

Ante las bajas importantes del equipo del Piojo Herrera en ataque, que son Alonso Martínez y Carlos Mora, él indica: “Dos bajas importantes que le restan volumen de ataque, pero no hay que confiarse porque tienen recursos y jugadores peligrosos que pueden hacer daño”.

Respecto a la táctica para el partido decisivo, Guevara aconseja prudencia: “No creo que sea momento para cambiar el sistema. Honduras tiene que seguir en la misma línea, hacer un partido inteligente, manejar todas sus facetas y cumplir la estrategia”.

Finalmente, sobre el impacto que tendría no clasificar al Mundial, no duda en advertir: “Definitivamente quien quede fuera va a ser un fracaso enorme y un duro golpe para nuestra selección. Esta eliminatoria ha sido fácil y la obligación era clasificar. Si no pasa, sería uno de los fracasos más grandes de Honduras en los últimos años﻿”.