Honduras con buena noticia ante Costa Rica, ¿quién es la famosa chica de negro?

Así se vivió el entrenamiento de Honduras: entre intensidad y buen ambiente, el equipo recibió buenas noticias y una sorpresa.
El Estadio Nacional de Costa Rica fue el escenario del entrenamiento de la Selección de Honduras, previo al duelo ante la seleccion tica que se disputará en ese mismo recinto.
Así fue la entrada de los jugadores catrachos al campo de entrenamiento, listos para un nuevo día de trabajo rumbo al sueño dorado.
Antes de iniciar la práctica, los futbolistas participaron en una charla de preparación.
Cabe recordar que Honduras y Costa Rica se enfrentarán mañana, 18 de noviembre.
Como es habitual bajo el mando de Reinaldo Rueda, tanto los seleccionados como el cuerpo técnico realizaron una oración antes de comenzar el entrenamiento.
Los futbolistas de la Selección de Honduras realizando trabajos de estiramiento antes de empezar con lo bueno en la sesión de la tarde.
Previo al entreno de este lunes, los seleccionados nacionales recibieron los mandatos de Reinaldo Rueda
La bella grama del Estadio Nacional de Costa Rica acogió a los seleccionados hondureños que recibieron las instrucciones de Reinaldo Rueda.
Los jugadores de la Selección de Honduras llegaron por la tarde al campo.
Luis Palma aparece en primera plana del lente de Diario La Prensa.
Una de las buenas noticias es que Marcelo Santos se reincorporó a los entrenamientos con la Selección de Honduras.
Los jugadores catrachos se entrenaron con energía y determinación. La motivación es alta, y el objetivo está claro.
El vestuario hondureño refleja unión, optimismo y buen ánimo. Los jugadores se muestran alegres, confiados y comprometidos con la causa.
Las sonrisas y el buen ambiente fueron protagonistas durante la sesión de trabajo de la Selección de Honduras.
La periodista costarricense Pamela Muñoz también estuvo presente durante el entrenamiento.
La "H" realizó su último entrenamiento para ir afinando detalles clave antes del importante choque ante Costa Rica.