Honduras con buena noticia ante Costa Rica, ¿quién es la famosa chica de negro?

El entrenamiento de Honduras estuvo cargado de energía y concentración, y además dejó buenas noticias.

1 de 19

Así se vivió el entrenamiento de Honduras: entre intensidad y buen ambiente, el equipo recibió buenas noticias y una sorpresa.

 Foto: Yoseph Amaya.
2 de 19

El Estadio Nacional de Costa Rica fue el escenario del entrenamiento de la Selección de Honduras, previo al duelo ante la seleccion tica que se disputará en ese mismo recinto.

 Foto: Yoseph Amaya.
3 de 19

Así fue la entrada de los jugadores catrachos al campo de entrenamiento, listos para un nuevo día de trabajo rumbo al sueño dorado.

 Foto: Yoseph Amaya.
4 de 19

Antes de iniciar la práctica, los futbolistas participaron en una charla de preparación.

 Foto: Yoseph Amaya.
5 de 19

Cabe recordar que Honduras y Costa Rica se enfrentarán mañana, 18 de noviembre.

 Foto: Yoseph Amaya.
6 de 19

Como es habitual bajo el mando de Reinaldo Rueda, tanto los seleccionados como el cuerpo técnico realizaron una oración antes de comenzar el entrenamiento.

 Foto: Yoseph Amaya.
7 de 19

El encuentro entre ambas selecciones está programado para las 7:00 p.m., hora de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya.
8 de 19

Los futbolistas de la Selección de Honduras realizando trabajos de estiramiento antes de empezar con lo bueno en la sesión de la tarde.

 Foto: Yoseph Amaya.
9 de 19

Previo al entreno de este lunes, los seleccionados nacionales recibieron los mandatos de Reinaldo Rueda

 Foto: Yoseph Amaya.
10 de 19

La bella grama del Estadio Nacional de Costa Rica acogió a los seleccionados hondureños que recibieron las instrucciones de Reinaldo Rueda.

 Foto: Yoseph Amaya.
11 de 19

Los jugadores de la Selección de Honduras llegaron por la tarde al campo.

 Foto: Yoseph Amaya.
12 de 19

Luis Palma aparece en primera plana del lente de Diario La Prensa.

 Foto: Yoseph Amaya.
13 de 19

Una de las buenas noticias es que Marcelo Santos se reincorporó a los entrenamientos con la Selección de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya.
14 de 19

Los jugadores catrachos se entrenaron con energía y determinación. La motivación es alta, y el objetivo está claro.

 Foto: Yoseph Amaya.
15 de 19

El vestuario hondureño refleja unión, optimismo y buen ánimo. Los jugadores se muestran alegres, confiados y comprometidos con la causa.

 Foto: Yoseph Amaya.
16 de 19

Las sonrisas y el buen ambiente fueron protagonistas durante la sesión de trabajo de la Selección de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya.
17 de 19

La periodista costarricense Pamela Muñoz también estuvo presente durante el entrenamiento.

 Foto: Yoseph Amaya.
18 de 19

Honduras está a pocas horas de enfrentar a Costa Rica por las eliminatorias rumbo alMundial 2026.

 Foto: Yoseph Amaya.
19 de 19

La "H" realizó su último entrenamiento para ir afinando detalles clave antes del importante choque ante Costa Rica.

 Foto: Yoseph Amaya.
