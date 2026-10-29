¡Se acabó el sueño! Motagua cae ante Alajuelense y dice adiós a la Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

El Fútbol Club Motagua le dice adiós al sueño internacional. El Ciclón Azul cayó 2-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica y quedó eliminado de la Copa Centroamericana 2026, después de una noche llena de emociones, ocasiones de gol, polémica y un cierre dramático que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo. El conjunto hondureño luchó hasta el final, reaccionó cuando parecía tener la eliminatoria cuesta arriba y terminó acorralando a los manudos en su propio estadio. Sin embargo, la remontada no se completó y el equipo dirigido por Javier López se quedó a un gol de alcanzar la gran final del torneo regional.

Motagua tuvo un comienzo prometedor, generó las primeras ocasiones claras y estuvo cerca de abrir el marcador en varias oportunidades. No obstante, la falta de contundencia le pasó factura. Alajuelense aprovechó sus momentos, castigó las desatenciones defensivas del conjunto hondureño y consiguió una ventaja que terminaría siendo determinante para sellar su clasificación. El resultado dejó un sabor amargo para los azules, que soñaban con mantener vivo su camino internacional. El equipo capitalino no bajó los brazos, incluso cuando el panorama se complicó, pero el esfuerzo de los últimos minutos no fue suficiente para conseguir el gol que necesitaba. Por su parte, Alajuelense celebró ante su afición el boleto a la final de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto costarricense buscará conquistar su cuarto título consecutivo de la competición y se enfrentará al Cartaginés, que eliminó al Olimpia. De esta manera, la final será entre dos clubes de Costa Rica, mientras Motagua deberá pasar la página después de una eliminación dolorosa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

ACCIONES

Desde el pitazo inicial, Motagua dejó claro que no había viajado a Costa Rica para defenderse. El Ciclón Azul salió con intensidad, presionó a su rival y comenzó a generar ocasiones que hicieron temblar a la afición rojinegra. Apenas al minuto 4, Alejandro Reyes estuvo cerca de abrir el marcador. El mediocampista se preparaba para sacar un remate dentro del área, pero Yerlan Sosa apareció con una barrida providencial para bloquear el disparo y evitar que la pelota llegara a la portería. Tres minutos después, Reyes volvió a probar fortuna. Esta vez sacó un potente zurdazo que obligó al guardameta de Alajuelense a intervenir con seguridad para quedarse con el balón y evitar que Motagua encontrara el gol. El equipo hondureño insistió y tuvo otra oportunidad clarísima al minuto 11. Luis Vega conectó un potente cabezazo dentro del área chica, pero el portero rojinegro respondió con una espectacular atajada para mantener el empate. La intervención fue determinante, pues el defensor azul había encontrado una posición favorable para enviar la pelota al fondo de las redes. Un minuto después, Padilla Discua también puso a prueba al guardameta costarricense con un disparo que exigió otra gran intervención. El portero se lanzó para desviar el balón y volvió a impedir la anotación del conjunto hondureño. En ese tramo del encuentro, Motagua era superior y acumulaba las oportunidades más peligrosas. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que dominar y generar ocasiones no siempre garantiza conseguir el resultado esperado. Cuando mejor parecía jugar Motagua, llegó el primer golpe de los locales. Al minuto 19, Juan Pablo Añor aprovechó un rebote dentro del área, se quitó al guardameta Luis Ortiz con una gran maniobra y definió para enviar el balón al fondo de las redes. El tanto representó un duro golpe para el ciclón, que había tenido las ocasiones más claras, pero no había logrado concretarlas. Alajuelense, en cambio, fue efectivo y encontró la anotación que le permitió tomar ventaja en un momento importante del encuentro. Motagua intentó reaccionar, pero los manudos comenzaron a aprovechar los espacios y las desatenciones defensivas de los hondureños. Antes del descanso, el equipo costarricense encontró una nueva oportunidad para ampliar la diferencia. Al minuto 42, Luis Ortiz tuvo que aparecer para evitar el segundo gol. El guardameta azul protagonizó una enorme atajada ante un remate de Cisneros, quien había ganado el balón ante Giancarlo Sacaza y quedó en una posición peligrosa para ampliar la ventaja local. Sin embargo, la resistencia de Motagua no duró mucho más. Al minuto 43, Creichel Pérez apareció dentro del área y conectó de cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes, aprovechando una mala marca de Búho Meléndez.

El 2-0 complicó seriamente las aspiraciones del conjunto hondureño. Motagua había comenzado mejor, pero Alajuelense encontró la contundencia que le faltó a su rival y se marchó al descanso con una ventaja importante. COMPLEMENTO En el segundo tiempo, Motagua estaba obligado a buscar una reacción para mantener viva la ilusión de llegar a la final. Sin embargo, Alajuelense también tuvo oportunidades para sentenciar definitivamente la eliminatoria. Al minuto 56, Yerlan Sosa sacó un remate dentro del área que parecía destinado a convertirse en el tercer gol de los manudos. Cuando la afición local se preparaba para celebrar, Giancarlo Sacaza apareció sobre la línea de gol y despejó el balón para evitar la anotación. La acción fue un aviso de lo que vendría después. Kenyel Michel comenzó a convertirse en una amenaza constante para la defensa hondureña, pero se encontró con un inspirado Luis Ortiz. Al minuto 63, Michel sacó un potente bombazo que llevaba muchísimo peligro. El guardameta de Motagua reaccionó con una enorme intervención y logró desviar el balón para mantener con vida a su equipo. Tres minutos después, el atacante volvió a probar fortuna y Ortiz respondió nuevamente con una espectacular atajada. El portero azul se convirtió en una de las figuras del conjunto hondureño, evitando que Alajuelense ampliara la diferencia en un momento en el que Motagua sufría para contener los ataques locales. Las intervenciones del guardameta resultaron fundamentales para que el azul continuara con opciones de reaccionar. Si los manudos hubieran encontrado el tercer tanto, la remontada habría sido todavía más complicada. Cuando Motagua no encontraba la claridad necesaria para descontar, llegó una acción que cambió el ambiente del partido. Al minuto 74, el conjunto hondureño encontró el gol que necesitaba para volver a meterse en la eliminatoria. Gamboa terminó enviando el balón al fondo de su propia portería y el ciclón celebró el descuento. El guardameta Ortega intentó evitar que la pelota cruzara la línea, pero el balón ya había superado completamente la portería. El tanto significó un impulso anímico para los visitantes, que pasaron de sufrir para evitar una goleada a tener nuevamente una oportunidad de luchar por la clasificación.

Con el marcador 2-1, Motagua se volcó al ataque y comenzó a buscar desesperadamente el tanto que le permitiera igualar el global. Un gol más podía cambiar el destino de la eliminatoria, de acuerdo con el escenario que manejaba el conjunto hondureño, y los azules apostaron sus últimas fuerzas a conseguirlo. El equipo capitalino adelantó sus líneas, buscó profundidad por las bandas y comenzó a enviar balones al área rival. Alajuelense, por su parte, tuvo que resistir la presión de un adversario que se negaba a aceptar la eliminación.

La polémica que encendió el cierre

El tramo final estuvo marcado por la tensión y las reclamaciones de los jugadores de Motagua. Al minuto 86, el conjunto hondureño pidió penal por una posible mano dentro del área de Gamboa del Alajuelense. Los futbolistas azules protestaron la acción y reclamaron una decisión favorable, pero el árbitro dejó continuar el encuentro al considerar que no había infracción. La jugada generó inconformidad en el equipo visitante, que entendía que podía tratarse de una oportunidad clave para mantener sus aspiraciones de clasificación.

🇭🇳😳¿ERA MANO PENAL PARA MOTAGUA?En el área rojinegra, el balón impactó en la mano de Gamboa y hubiese significado el penal y posible gol de la clasificación azul. ¿Debió señalarla el juez?▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/OKy5apbp9W — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 30, 2026

Con el reloj avanzando y el boleto a la final cada vez más cerca para los costarricenses, Motagua no dejó de intentarlo. El conjunto hondureño se lanzó al ataque en busca de un gol que cambiara la historia de la noche. Al minuto 91, Clever Portillo sacó un potente zurdazo que amenazaba con convertirse en el empate. Sin embargo, Ortega respondió con una gran intervención y consiguió contener el bombazo para sostener la ventaja de Alajuelense. La tensión aumentó todavía más al minuto 92, cuando Ángel Zaldívar fue expulsado por una dura entrada sobre Jefryn Macías. Alajuelense se quedó con diez jugadores para afrontar los últimos instantes del compromiso, mientras Motagua intentaba aprovechar la superioridad numérica para encontrar el gol que necesitaba. Al 93, Rodrigo de Olivera tuvo otra oportunidad para acercar a los azules al empate, pero su remate se marchó desviado. Fue uno de los últimos intentos del Ciclón Azul, que agotó sus recursos ofensivos en busca de una anotación que nunca llegó. El pitazo final terminó con las esperanzas del conjunto hondureño. Motagua luchó hasta el último segundo, estuvo cerca de conseguir el empate y terminó presionando a Alajuelense en su propio estadio, pero el marcador de 2-1 no fue suficiente para conseguir el objetivo. La eliminación deja una sensación de frustración para el azul, especialmente porque tuvo un buen arranque y generó oportunidades que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. La falta de contundencia en el primer tiempo y los goles recibidos antes del descanso terminaron pesando demasiado en una eliminatoria que exigía máxima concentración. Alajuelense, entretanto, celebró con su afición la clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana 2026. Los manudos dieron un paso más hacia su objetivo de conquistar el cuarto título consecutivo del torneo y ahora deberán medirse con Cartaginés en una final que garantiza un campeón costarricense. Para Motagua, la aventura internacional terminó en Costa Rica. El Ciclón Azul se quedó a un gol de prolongar el sueño, peleó hasta el final y murió de pie, pero no le ajustó para alcanzar la final.

FICHA TÉCNICA