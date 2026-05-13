El romanticismo victoriano inspira nuevas colecciones

La estética victoriana vuelve con fuerza y ​​​​reivindica un lujo delicado que también conquista el armario masculino, con camisas de lazada, chalecos bordados, cazadoras de doble botonadura y abrigos de amplias solapas. La reina Victoria de Inglaterra fue una auténtica “influencer” de su época, según explicó Eloy Martínez de la Pera, comisario de exposiciones y gestor cultural.

Esta corriente romántica se traslada ahora a la moda contemporánea y confirma la incorporación del chaleco como pieza creativa en el vestuario masculino, una prenda que, según el experto, “lucen con la levita abierta” y que hoy se utiliza como complemento protagonista. Los encajes continúan siendo uno de los principales símbolos del romanticismo, aunque no el único ni exclusivo del vestuario femenino.

Las amplias lazadas en sombreros y cuellos también se imponen tanto en propuestas para mujer como para hombre. La firma Mans propone un estilo neovictoriano con camisas con lazadas en las mangas y en el cuello; en otras incorporan plisados ​​a modo de chorrera en las camisas con plisado soleil. También ganan protagonismo las chaquetas deconstruidas de inspiración prusiana y cuello alzado, que conviven con blusas de seda vaporosa y camisas bordadas en hombros, mangas y pecheras. Dior propone a un dandi desenfadado, con cuellos con lazada independiente de la camisa, coloridos chalecos bordados que no ha dudado en coordinar con tejanos y deportivas.

Una botonadura continua, desde el cuello hasta la cintura, define una de las blusas con las que Palomo Spain reinterpretó la clásica camisa blanca de Carolina Herrera en su colección Primavera 2026. Alexander McQueen celebra un colectivo de mujeres transgresoras que están transformando la cultura contemporánea. Las punteras afiladas, el empine cruzado con cordones que suben hasta el inicio de la pierna y un tacón rococó marcan la vuelta al calzado del XIX, que distintas firmas tienen como estrella en el siglo XXI.

Un estilo que vuelve para conquistar el día a día, lejos de los salones ampulosos con los zapatos bicolor con lazo de adorno. Las colecciones de Alexander McQueen, Dior o Giorgio Armani han puesto en evidencia esta tendencia. Schiaparelli ha incluido como figura decorativa a sus “stilettos” con punta, un agujero de herradura en dorado, este llamativo adorno cubre en gran medida la punta externa de los zapatos, recordando los modelos victorianos. Este tipo de calzado son ideales para llevar con vestidos románticos, faldas midi o prendas con encaje, reforzando la estética femenina y sofisticada. Para un estilo moderno se recomienda combinar botines de punta estrecha con vaqueros de corte recto, creando un equilibrio entre lo antiguo y lo contemporáneo.