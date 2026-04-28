Agüita y sombra: Cuidados clave para tus mascotas en días calurosos

SAN PEDRO SULA. La temporada de calor es muy complicada para las mascotas porque, al igual que los humanos, ellos también pueden sufrir golpes de calor por una prolongada exposición al sol o por una deshidratación. Y como un aporte al cuidado de su acompañante fiel, en este artículo le brindamos una serie de consejos para que cuide de ellos durante los próximos días en los que las temperaturas se elevan de una manera casi insoportable en todo el país.

- DEJE A SU MASCOTA SEGURA -

El veterinario Arturo Barahona sugiere que, si usted pretende ir a pasar sus vacaciones de verano en otra ciudad y no puede llevar a su mascota, por favor, déjelo en una área ventilada, no en espacios pequeños y encerrados, mucho menos amarrados porque esto solo les generará estrés. Si no tiene dispensador de agua y comida, solicite ayuda a otra persona para que lo haga en su ausencia.

LA IMPORTANCIA DEL BAÑO

Los animales que más necesitan el baño son los perros, este puede realizarse cada 15 días y en esta época puede ser una vez por semana. En caso de que haga demasiado calor, puede optar por colocarles paños fríos o rociarles agua con un atomizador en la cabeza y las ingles para refrescarlos. No se recomienda que estén mucho tiempo en una piscina, ya que suelen tener cloro industrial y esto puede generar un problema gástrico si se lo toman. En cambio, si el perro está entrenado para no tomar esa agua, no habrá problema.

Cuidados específicos para algunos perros

- Perros negros: Los perros de pelaje negro suelen tener un sistema termorregulador deficiente, absorben más las ondas de luz solar y por eso son más vulnerables al calor. Para que no sufran, siempre deben tener agua a su alcance y, no importa si son pelo corto, es bueno cepillarlos a diario y evitarles ejercicio excesivo ya que sus almohadillas plantares pueden sufrir quemaduras. - Bulldog Inglés: Debido a su peculiaridad braquicefálica (su cráneo es más redondo), los perros de la raza Bulldog francés tienen dificultad para respirar, entonces eso los predispone a sufrir una hipertermia en temporada de calor. Asimismo, los Bóxer, Pug, Pequinés, Boston terrier, Shih Tzu y otros, que suelen ser “chatos” o de pelo largo, corren el mismo riesgo.

Gatos

Los gatos también pueden sufrir golpe de calor, la diferencia es que ellos tienen un estilo de vida diferente al de los perros, los que viven dentro de la casa pasan la mayor parte del tiempo durmiendo. Ellos tienen un proceso de acicalamiento que consiste en usar su lengua áspera para limpiar su cuerpo. No obstante, se pueden bañar si se acostumbran desde pequeños

Otras especies

- Conejos: Son animales delicados y se sugiere mantenerlos bajo techo a una temperatura agradable. Una buena técnica para refrescarlos es humedecer sus orejas, ya que es la parte del cuerpo por donde pierden calor. Además, el agua fresca no les debe faltar nunca. En cuanto a la alimentación, las frutas y verduras frescas les ayudarán a estar hidratados. - Loros: Las aves pueden manifestar alteraciones respiratorias y dermatológicas con el cambio de temperatura brusco. Por lo tanto, no debe dejarlas donde les dé directo el sol, tampoco en un lugar encerrado con aire acondicionado muy bajo. Si mantiene su loro dentro de casa, procure no encender ventiladores de techo y cambie el agua todos los días para evitar que insectos pongan huevos. - Gallinas, hámsters, cuyos, etc.: Últimamente se ha diversificado la tenencia de animales en casa, muchas familias tienen, incluso, animales silvestres. Pero de manera general, lo ideal es siempre tenerlos bajo sombra, en espacios ventilados, con agua limpia para tomar y que su alimentación sea en horas frescas, ya sea bien temprano en la mañana o en la noche.

Otros aspectos a considerar